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Spari a cena corrispondenti, Trump portato via dalla sicurezza in auto. VIDEO

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Dopo gli attimi di paura all'hotel di Washington dove era in corso il gala con i corrispondenti, il presidente americano è stato portato in un luogo sicuro e poi alla Casa Bianca. In queste immagini il corteo con le auto che si allontana dalla zona

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