Dopo gli attimi di paura all'hotel di Washington dove era in corso il gala con i corrispondenti, il presidente americano è stato portato in un luogo sicuro e poi alla Casa Bianca. In queste immagini il corteo con le auto che si allontana dalla zona
Prossimi video
Spari contro Trump, il racconto del nostro inviato alla cena
Mondo
Usa, il momento degli spari a cena corrispondenti con Trump. VIDEO
Mondo
Spari a cena corrispondenti, Trump portato via dalla sicurezza in auto
Mondo
Iran, capitale pachistana blindata in attesa dei colloqui
Mondo
Guerra Iran, Trump annulla viaggio in Pakistan degli inviati USA
Mondo
Elezioni palestinesi, Cisgiordania e Gaza, primo voto dal 2006
Mondo
Libano, esplosioni al confine nonostante la tregua
Mondo