Attacchi russi hanno causato tre morti nella notte tra giovedì e venerdì in diverse regioni dell'Ucraina. Secondo l'esercito ucraino, la Russia ha lanciato due missili e 216 droni a lungo raggio, 198 dei quali sarebbero stati abbattuti. Una donna è morta nella regione di Zaporizhzhia, un uomo di 75 anni a Kherson e un'altra donna a Pavlohrad, nella regione di Dnipropetrovsk. A Konotop, nella regione di Sumy, sono rimasti feriti tre bambini. Il bombardamento giunge a poche ore dalla proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di un incontro con il suo omologo russo, Vladimir Putin per porre fine alla guerra. Mosca ha invece riferito di aver intercettato e distrutto 123 droni ucraini durante la notte.

Gli Usa hanno approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti, fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto.

L’Aiea annuncia un cessate il fuoco localizzato vicino alla centrale di Zaporizhzhia per consentire riparazioni alle linee elettriche e prevenire il rischio di incidente nucleare.

Per approfondire:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: