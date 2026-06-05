Guerra Ucraina Russia, attacchi russi nella notte: 3 morti e e 3 bambini feriti. LIVE
Attacchi in diverse regioni del Paese: Kiev riferisce di 216 droni e due missili lanciati da Mosca. I bombardamenti giungono a poche ore dalla proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di un incontro con il suo omologo russo, Vladimir Putin per porre fine alla guerra. La Camera Usa ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti, fino a 8 miliardi di dollari, a Kiev e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia
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Attacchi russi hanno causato tre morti nella notte tra giovedì e venerdì in diverse regioni dell'Ucraina. Secondo l'esercito ucraino, la Russia ha lanciato due missili e 216 droni a lungo raggio, 198 dei quali sarebbero stati abbattuti. Una donna è morta nella regione di Zaporizhzhia, un uomo di 75 anni a Kherson e un'altra donna a Pavlohrad, nella regione di Dnipropetrovsk. A Konotop, nella regione di Sumy, sono rimasti feriti tre bambini. Il bombardamento giunge a poche ore dalla proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di un incontro con il suo omologo russo, Vladimir Putin per porre fine alla guerra. Mosca ha invece riferito di aver intercettato e distrutto 123 droni ucraini durante la notte.
Gli Usa hanno approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti, fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto.
L’Aiea annuncia un cessate il fuoco localizzato vicino alla centrale di Zaporizhzhia per consentire riparazioni alle linee elettriche e prevenire il rischio di incidente nucleare.
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Aiea: "In vigore una tregua nell'area della centrale di Zaporizhzhia"
Un "cessate il fuoco localizzato, mediato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea), è entrato oggi in vigore sulla linea del fronte nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia (Znpp)": lo annuncia un comunicato diramato dall'agenzia stessa. L'accordo, aggiunge l'Aiea, permette di avviare "cruciali riparazioni delle linee elettriche per prevenire il rischio di un incidente nucleare'. L'Aiea spiega che una linea elettrica da 750 kilovolt è danneggiata "da oltre due mesi" a causa di azioni di guerra, il che fa sì che "la più grande centrale nucleare d'Europa dipenda in questo momento "da una sola linea da 330 kV". Nelle ultime settimane, la centrale ha perso più volte l'accesso anche a questa linea, ed è stata quindi costretta ad avviare i generatori diesel di emergenza come ultima risorsa. Il direttore generale dell'agenzia, Rafael Grossi, ha dichiarato che la Russia e l'Ucraina hanno "collaborato in modo costruttivo con l'Aiea durante settimane di colloqui delicati e complessi", arrivando a concordare un cessare il fuoco "nell'interesse della sicurezza nucleare". Quello annunciato oggi è il sesto cessate il fuoco temporaneo negoziato da Grossi con Mosca e Kiev dalla fine dello scorso anno, ricorda l'Aiea.
Ucraina, Kiev: "In attacchi russi morte 3 persone in diverse regioni"
Attacchi russi hanno causato la morte di tre persone in diverse regioni dell'Ucraina. Lo hanno riferito le autorità regionali. Secondo quanto riferito dal capo dell'amministrazione militare della città, Yaroslav Shanko, un attacco di droni russi avvenuto ieri sera nella città di Kherson, nel sud dell'Ucraina, ha causato la morte di un uomo di 75 anni. Una donna è rimasta uccisa in un attacco di droni a Zaporizhzhia, in cui sono rimaste ferite altre 16 persone, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza. Il governatore regionale Oleksandr Ganzha ha dichiarato su Telegram che una donna è stata uccisa da droni e artiglieria russi nel distretto di Pavlograd, nella provincia di Dnipropetrovsk. Nella città di Konotop, nel nord-est dell'Ucraina, tre bambini sono rimasti feriti negli attacchi russi, ha scritto il sindaco Artem Semenikhin su Telegram. Da parte sua, il ministero della Difesa russo ha dichiarato stamattina di aver intercettato e distrutto 123 droni ucraini nella notte precedente in diverse regioni. L'aeronautica militare ucraina ha dichiarato di aver abbattuto 198 droni russi durante la notte.
Autorità ucraine, salito a 3 il bilancio di morti nei raid russi della notte
Attacchi russi hanno causato tre morti nella notte tra giovedì e venerdì in diverse regioni dell'Ucraina: è quanto riferito dalle autorità locali, mentre il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, ha rinnovato il suo appello a un cessate il fuoco. L'esercito ucraino ha dichiarato che, nel corso della notte, la Russia ha lanciato complessivamente due missili e 216 droni a lungo raggio, precisando di averne abbattuti 198. Secondo le autorità, giovedì sera si sono verificati attacchi russi mortali nelle regioni di Zaporizhzhia (est), dove dei droni hanno ucciso una donna, e di Kherson (sud), in cui è morto un uomo di 75 anni. Nella regione di Dnipropetrovsk (est), attacchi russi con droni e artiglieria hanno causato la morte di una donna nella località di Pavlohrad, secondo il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleksandr Hanja. In aggiunta, tre bambini sono rimasti feriti in un attacco a Konotop, nella regione di Sumy, secondo il sindaco Artem Semenikhin. Nel frattempo, attacchi avversari sono stati riferiti anche da Mosca, con il ministero della Difesa russo che ha parlato di 123 droni ucraina intercettati e distrutti nel corso della nottata in diverse regioni del Paese.
Ucraina, attacco droni russi su Kherson: un morto e almeno 3 feriti
Un uomo di 75 anni è morto e almeno 3 persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco russo con droni a Kherson, nel sud dell'Ucraina. Secondo quanto riferito da autorità locali l'uomo è morto nel distretto di Korabelny e due dei feriti sono stati trasportati in ospedale.
Russia-Ucraina, Zelensky a Putin: 'Incontriamoci e finiamo la guerra'
Un incontro per sancire la fine della guerra. È questa la proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al suo omologo russo, Vladimir Putin, per far cessare il conflitto tra i due Paesi che va ormai avanti da più di 4 anni. "L'Ucraina propone di mettere fine a questa guerra. Onestamente, con dignità e con garanzie che la guerra non si riaccenda", ha scritto il presidente ucraino in una lettera aperta a Putin, pubblicata sui suoi canali social.
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Russia, Putin alla "Davos russa" sotto i droni ucraini
Il presidente russo Vladimir Putin interverra' oggi al Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief), mentre la guerra in Ucraina trascina l'economia nella stagnazione e a pochi giorni dai violenti attacchi dei droni ucraini che hanno colpito la sua citta' natale. L'offensiva russa ha portato a un aumento dei prezzi, a incrementi delle tasse, a costi di indebitamento ai massimi livelli degli ultimi vent'anni, alla chiusura di attivita' commerciali e alla carenza di manodopera, mettendo l'economia nella situazione piu' critica dall'inizio del conflitto nel 2022. Nel frattempo, l'intensificarsi degli attacchi ucraini contro le infrastrutture energetiche vitali della Russia - depositi petroliferi, raffinerie, centri di esportazione - minaccia di intaccare la principale fonte di reddito di Mosca. In un attacco altamente simbolico, un attentato ha colpito una struttura a San Pietroburgo proprio mentre la conferenza si apriva mercoledi', accogliendo i dignitari in arrivo con una colonna di fumo. "L'economia russa sta entrando in una fase di stagnazione, con tassi di interesse elevati e forti pressioni inflazionistiche", ha dichiarato all'AFP Alexander Kolyandr, esperto di economia russa con sede a Londra, alla vigilia del discorso di Putin. "Non credo che l'economia russa tornera' ai livelli degli anni '90 o qualcosa di simile, si trattera' piuttosto di un lento declino di ogni cosa", ha aggiunto. Secondo le statistiche ufficiali, il Pil della Russia si e' contratto dello 0,2% nei primi tre mesi dell'anno, registrando il primo calo trimestrale in tre anni. Il governo ha inoltre registrato un deficit di bilancio di 80 miliardi di dollari nei primi quattro mesi del 2026, pari al 2,5% del Pil annuo e superiore a quanto previsto per l'intero anno. Lo Spief e' stato un tempo soprannominato la "Davos russa". Nei primi anni del governo di Putin, gli investitori occidentali desiderosi di fare affari nella fiorente economia russa si riunivano per concludere contratti e stringere rapporti con l'e'lite russa. Ma dall'attacco all'Ucraina, l'evento e' diventato un simbolo del nuovo ruolo di Mosca nel mondo, con droni e mitragliatrice esposti in mostra. Ormai i partecipanti piu' numerosi provengono da paesi come la Cina e l'Arabia Saudita, mentre gli americani e gli europei sono rari. Le loro fila, ristrette, sono guidate da figure come l'ex attore di Hollywood diventato sostenitore di Putin Steven Seagal, la teorica della cospirazione americana Candace Owens e i parlamentari del partito di destra Alternativa per la Germania. Interrogato dall'AFP sui problemi economici della Russia, il leader del Cremlino ha citato Mark Twain: "Le voci sulla mia morte sono state molto esagerate", ha affermato, respingendo l'idea che la Russia sia sull'orlo di una crisi conclamata.
La Camera Usa approva aiuti da 8 miliardi all'Ucraina, testo al Senato
All’indomani della lettera aperta con cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto al suo omologo russo Vladimir Putin un incontro “faccia a faccia”, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per destinare nuovi aiuti all’Ucraina, fino a 8 miliardi di dollari, e introdurre sanzioni contro i settori dell’energia e della finanza della Russia. Una misura che si pone in netto contrasto con l’approccio dell’amministrazione Trump al conflitto e che ora passa al Senato, dove il suo futuro appare più incerto.
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Attacco di droni russi su Kherson: un morto
Un attacco di droni russi ha ucciso un uomo nella città di Kherson, nel sud dell'Ucraina, secondo quanti riferito dalle autorità locali, come riporta l'Afp. La vittima, un uomo di 75 anni, è deceduta a causa delle ferite riportate nell'attacco, ha dichiarato su Telegram Yaroslav Shanko, capo dell'amministrazione militare della città. Il bombardamento giunge a poche ore dalla proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di un incontro con il suo omologo russo, Vladimir Putin. In una lettera aperta pubblicata giovedì, ha affermato che l'Ucraina è "pronta per un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati" volti a trovare una soluzione diplomatica alla guerra, che dura da oltre quattro anni ed è iniziata con l'invasione su larga scala della Russia nel febbraio 2022.