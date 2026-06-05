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Romania, drone marittimo esplode al porto di Costanza. VIDEO

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Un drone è esploso nel porto di Costanza, città nel sud-est della Romania affacciata sul mar Nero. Le autorità locali hanno precisato che la deflagrazione sarebbe stata provocata da un drone marittimo che si è autodistrutto intorno alle 10:30. Il ministero della Difesa di Bucarest ha precisato che lo scoppio non ha provocato feriti, ma ha disposto l'evacuazione preventiva della costa e l'invio di elicotteri per perlustrare l'area, segnalando il rischio di altri droni in zona.

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