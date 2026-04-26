L'ex speaker della Camera ed esponente democratica statunitense Nancy Pelosi ha definito la sparatoria un "orribile atto di violenza" e ha espresso sollievo per il fatto che il presidente Trump, la first lady Melania gli altri partecipanti sono rimasti illesi. “È un grande sollievo sapere che il presidente, la first lady e tutti i presenti alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca sono sani e salvi dopo l'orribile atto di violenza avvenuto all'interno della Casa Bianca", ha scritto sul suo account X. Pelosi ha anche elogiato i "coraggiosi uomini e donne del Secret Service degli Stati Uniti e delle forze dell'ordine locali", che, ha affermato, "meritano di essere lodati per la loro pronta azione nel mettere in sicurezza la scena e proteggere i presenti". "Come persona la cui famiglia ha subito violenze politiche, le mie preghiere sono rivolte all'agente ferito e a tutti coloro che sono stati colpiti dal trauma di questi orribili incidenti", ha concluso Pelosi.

USA GOVERNMENT WHCA DINNER - ©Ansa