Un uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell'hotel Hilton di Washington dove si stava svolgendo la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca alla quale per la prima volta partecipava da presidente Donald Trump. Lui e Melania sono rimasti illesi e messi in salvo. Arrestato l'attentatore, un 31enne californiano. Ferito un agente del secret service. Il nostro inviato, Iacopo Luzi, era all'interno della grande sala dell'Hilton Hotel e ha vissuto in primo piano i momenti dell'attentato. Ecco il suo racconto.