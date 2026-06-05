Mentre la guerra prosegue, si guarda a una possibile svolta diplomatica. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilanciato l'ipotesi di un incontro diretto con Vladimir Putin, attraverso una lettera aperta indirizzata al leader del Cremlino. Nella puntata di oggi di Sky Cube Tonia Cartolano ne parla con Jacopo Arbarello per capire quanto sia realistica l'ipotesi di un faccia a faccia tra Mosca e Kiev e a quali sviluppi potrebbe portare.
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Sky Cube - Siamo davvero vicini all'incontro Putin-Zelensky?
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