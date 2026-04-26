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Attacco al Presidente: gli attentati raccontano tensioni profonde

Michele Cagiano de Azevedo

Michele Cagiano de Azevedo
Donald Trump alla White House correspondent association poco prima della sparatoria

Non è la prima volta che il Presidente degli Stati Uniti finisce nel mirino: la storia americana è costellata di episodi che riflettono tensioni profonde e ricorrenti

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