Guerra Iran USA, Trump cancella viaggio sui inviati in Pakistan. LIVE

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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Guerra Iran USA, Trump cancella viaggio di Witkoff e Kushner in Pakistan. LIVE

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I colloqui tra Usa e Iran stentano a ripartire. Trump annulla la missione dell'inviato Witkoff in Pakistan. “Possono chiamarci, abbiamo le carte in mano”, ha detto il presidente Usa lamentando anche una “confusione sulla leadership a Teheran”. Washington intanto studia la vendetta contro Madrid e Londra per non avere dato appoggio al conflitto in Iran

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I colloqui tra Usa e Iran stentano a ripartire. Trump annulla la missione dell'inviato Witkoff in Pakistan. “Possono chiamarci, abbiamo le carte in mano”, ha detto il presidente Usa lamentando anche una “confusione sulla leadership a Teheran”. Le osservazioni di Teheran erano state consegnate al Pakistan dal ministro degli esteri iraniano Araghchi poi partito per un tour con i paesi mediatori prima a Muscat e poi a Mosca. Dopo lo stop però l'Iran, ha fatto sapere il tycoon, ha mandato una nuova proposta. “È migliore ma non basta”, ha aggiunto Trump. Washington intanto studia la vendetta contro Madrid e Londra per non avere dato appoggio al conflitto in Iran: l'ipotesi è la sospensione della Spagna dall'Alleanza e un cambio di posizione degli Usa rispetto alle pretese della Gran Bretagna sulle isole Falkland. Il segretario alla Difesa Hegseth ha fatto sapere agli alleati europei che è "finito il tempo della protezione gratis" e definito "chiacchiere" i colloqui su Hormuz in Francia e Gran Bretagna.

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