Guerra Iran USA, Trump cancella viaggio sui inviati in Pakistan. LIVE

I colloqui tra Usa e Iran stentano a ripartire. Trump annulla la missione dell'inviato Witkoff in Pakistan. “Possono chiamarci, abbiamo le carte in mano”, ha detto il presidente Usa lamentando anche una “confusione sulla leadership a Teheran”. Washington intanto studia la vendetta contro Madrid e Londra per non avere dato appoggio al conflitto in Iran
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I colloqui tra Usa e Iran stentano a ripartire. Trump annulla la missione dell'inviato Witkoff in Pakistan. “Possono chiamarci, abbiamo le carte in mano”, ha detto il presidente Usa lamentando anche una “confusione sulla leadership a Teheran”. Le osservazioni di Teheran erano state consegnate al Pakistan dal ministro degli esteri iraniano Araghchi poi partito per un tour con i paesi mediatori prima a Muscat e poi a Mosca. Dopo lo stop però l'Iran, ha fatto sapere il tycoon, ha mandato una nuova proposta. “È migliore ma non basta”, ha aggiunto Trump. Washington intanto studia la vendetta contro Madrid e Londra per non avere dato appoggio al conflitto in Iran: l'ipotesi è la sospensione della Spagna dall'Alleanza e un cambio di posizione degli Usa rispetto alle pretese della Gran Bretagna sulle isole Falkland. Il segretario alla Difesa Hegseth ha fatto sapere agli alleati europei che è "finito il tempo della protezione gratis" e definito "chiacchiere" i colloqui su Hormuz in Francia e Gran Bretagna.
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Usa, intercettata una nave della 'flotta ombra' dell'Iran nel mar Arabico
Una delle navi della 'flotta ombra' che trasporta petrolio iraniano è stata intercettata nel mar Arabico da un elicottero della Marina degli Stati Uniti, decollato dal cacciatorpediniere lanciamissili USS Pinckney. Lo riferisce il Comando Centrale americano in un posto sui social media precisando che la nave mercantile sta ottemperando alle direttive militari Usa di fare ritorno in Iran sotto scorta. La Sevan è una delle 19 navi sanzionate dal dipartimento del Tesoro americano per il trasporto verso di prodotti energetici iraniani, petrolio e gas, inclusi propano e butano, per un valore di miliardi di dollari. Il Comando centrale ha anche fatto sapere che dall'inizio del blocco navale sono state respinte 37 navi.
Il ministro degli Esteri turco Fidan sente gli omologhi iraniano a pachistano
Il ministro degli Esteri turco ha avuto colloqui telefonici separati con i suoi omologhi iraniano e pachistano. Lo ha dichiarato in serata il ministero degli Esteri di Ankara, scrive Anadolu. Secondo il ministero, i colloqui tra Hakan Fidan, Abbas Araghchi e Ishaq Dar si sono concentrati sugli ultimi sviluppi del processo negoziale tra Iran e Stati Uniti.
Spari a cena corrispondenti, Trump: "Incidente non mi distoglierà dal vincere la guerra in Iran"
"Questo incidente" alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca "non mi distoglierà dal vincere la guerra in Iran". Lo ha detto Donald Trump.