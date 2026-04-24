Il presidente degli Stati Uniti è intervenuto su Truth, usando parole che sembrano confermare le difficoltà interne al regime di Teheran che già erano state evidenziate da diversi analisti: “Considerato il grave stato di frammentazione del governo iraniano, cosa peraltro non inaspettata, e su richiesta del feldmaresciallo Asim Munir e del primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, ci è stato chiesto di sospendere l'attacco all'Iran fino a quando i suoi leader e rappresentanti non presenteranno una proposta unitaria", ha detto Donald Trump.

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