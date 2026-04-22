"Sono stato informato che le otto donne manifestanti che avrebbero dovuto essere giustiziate questa sera in Iran non verranno più uccise", ha scritto il presidente Usa su Truth. Ma a stretto giro è arrivata la replica della magistratura iraniana: "Nessuna era in attesa di esecuzione, quindi la loro condanna non poteva essere revocata" ascolta articolo

"Ottime notizie! Sono appena stato informato che le otto donne manifestanti che avrebbero dovuto essere giustiziate questa sera in Iran non verranno più uccise". È con un post su Truth che Donald Trump rivendica quella che ritiene una sua vittoria, mentre la guerra con Teheran sembra sfuggirgli di mano proprio mentre ha fretta di chiuderla e salvare le elezioni di metà mandato. E dopo che il Wall Street Journal ha pubblicato un editoriale intitolato Gli iraniani prendono Trump per un fesso. Ma a stretto giro è arrivata la smentita dell’Iran, che ha accusato il presidente degli Stati Uniti di "cercare di fabbricare successi a partire da notizie false".

Il botta e risposta fra la Casa Bianca e la magistratura iraniana Trump su Truth, parlando delle otto giovani che rischiavano l'impiccagione per aver protestato contro il regime durante le manifestazioni, ha spiegato che "quattro saranno rilasciate immediatamente, mentre quattro saranno condannate a un mese di carcere". "Apprezzo vivamente che l'Iran, e i suoi leader, abbiano accolto la mia richiesta e abbiano annullato l'esecuzione prevista", ha aggiunto il tyccon. "Nessuna di queste donne era in attesa di esecuzione, quindi la loro condanna non poteva essere revocata", ha replicato seccamente la magistratura iraniana in un comunicato. Poi la Casa Bianca, tramite la portavoce Karoline Leavitt, ha difeso il presidente, affermando che sono stati gli stessi iraniani a riferirgli di aver deciso di risparmiare le vite delle otto donne. Leggi anche Trump, il Wsj rivela: “Presidente escluso da alcuni briefing militari”