Mai come negli ultimi giorni il presidente degli Usa Donald Trump è apparso in difficoltà. L’inquilino della Casa Bianca sembra isolato e senza una chiara exit strategy dalla guerra in Iran. Alcune rivelazioni del Wall Street Journal lo descrivono come un uomo spaventato dalle conseguenze politiche del conflitto, oltre che una persona dai comportamenti imprevedibili e irascibili. Lo stile aggressivo e impulsivo di The Donald infatti si scontra - riporta il Wsj - con le "paure" del presidente per i soldati in prima linea e per le ripercussioni politiche che la guerra potrebbe causare. Un mix pericoloso che ha spinto il suo entourage a escluderlo da alcune delle ultime decisioni militari, quali il rischioso salvataggio dei piloti americani in suolo iraniano.

Trump con le spalle al muro

Il commander-in-chief è con le spalle al muro dopo aver deciso il blocco dello Stretto di Hormuz, che si sta rivelando una trappola. Il regime iraniano, anche se decapitato, ha in mano le chiavi dell'importante passaggio e questo indebolisce la posizione americana e frustra il presidente. Una rabbia che trapela da giorni dai post infuocati sul suo social e che sta iniziando a innervosire anche i suoi più stretti consiglieri. Contenere Trump non è facile. Con le sue veloci interviste concesse quotidianamente ai media americani e i messaggi contraddittori, il presidente sta aggiungendo caos a una situazione già complicata e costringendo la Casa Bianca a correggerlo.

Il presidente vuole l’accordo

Secondo gli osservatori, Trump sarebbe disperato per il raggiungimento di un accordo. Un'intesa è essenziale per archiviare un conflitto che il commander-in-chief vuole chiudere soprattutto per motivi interni. Il conflitto dura ormai da più di 50 giorni e la legge prevede che un presidente debba ottenere il via libera del Congresso se l'operazione militare dura più di 60 giorni. Una richiesta di autorizzazione esporrebbe le crepe sulle guerra fra i repubblicani, come quelle emerse nel mondo Maga. Molti degli ex fedelissimi del presidente lo hanno attaccato e criticato per il conflitto, alcuni arrivando a chiedere il ricorso al 25esimo emendamento per rimuoverlo.