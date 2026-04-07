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Usa, cos'è il 25esimo emendamento della Costituzione e cosa prevede

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Il vicepresidente può prendere i poteri del Commander in chief come facente funzioni, nel caso in cui il presidente muoia, si dimetta o sia rimosso dal suo incarico per incapacità manifesta o malattia. Questa opzione è stata ventilata più volte nel corso degli ultimi anni, sia nei confronti del democratico Joe Biden che - da ultimo - del repubblicano Donald Trump

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