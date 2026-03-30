Americani critici con Trump soprattutto sull'economia

Il tasso di approvazione del presidente è cinque punti più basso rispetto al luglio del 2025 e addirittura di 11 punti più basso rispetto allo scorso aprile. Come ha spiegato a Newsweek Jesse Rhodes, professore di scienze politiche all'UMass Amherst e co-direttore del sondaggio, i risultati sono "brutali" per Trump. Il suo indice di gradimento sull'economia è "una delle cause principali del calo dei suoi consensi", per l’esperto. "Ben il 62% degli americani disapprova, in qualche misura o fortemente, l'operato di Trump. Il motivo? Gli americani giudicano Trump severamente sulle questioni più importanti che affliggono il Paese, soprattutto su quelle economiche fondamentali", ha sottolineato. "Il 71% afferma che Trump non sta gestendo bene l'inflazione e il 61% che non sta gestendo bene la questione dell'occupazione. I dazi doganali avrebbero dovuto essere uno dei punti di forza di Trump, ma si sono rivelati un disastro in termini di pubbliche relazioni, con quasi due americani su tre (64%) che gli danno un voto negativo".