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Un patto commerciale anti-Trump? Il piano di Carney al banco di prova

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Il premier canadese aveva tenuto un discorso molto incisivo a Davos, parlando dell'inaffidabilità di Trump e lanciando il suo appello all'unione delle potenze medie contro i titani come gli Usa. Gli occhi ora sono puntati sul Cameroon, dove si terrà la riunione biennale dei ministri del commercio dei Paesi della World Trade Organization: un vero test per questo nuovo potenziale fronte politico, in cui anche l'Europa potrebbe giocare un ruolo importante

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