Marilyn Monroe avrebbe compiuto cento anni il 1° giugno 2026. Per capire chi fosse davvero bisogna guardare Gli Spostati, il film-testamento diretto da John Huston con Clark Gable e Montgomery Clift. Dietro le riprese nel deserto del Nevada si intrecciano un matrimonio al collasso, una carriera al tramonto e una serie di addii che il destino avrebbe trasformato in leggenda. Un capolavoro che oggi appare come una profezia.