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Cinema

Marilyn Monroe, 100 anni dopo: perché Gli Spostati resta il suo film più struggente

Paolo Nizza

Paolo Nizza
©Getty

Marilyn Monroe avrebbe compiuto cento anni il 1° giugno 2026. Per capire chi fosse davvero bisogna guardare Gli Spostati, il film-testamento diretto da John Huston con Clark Gable e Montgomery Clift. Dietro le riprese nel deserto del Nevada si intrecciano un matrimonio al collasso, una carriera al tramonto e una serie di addii che il destino avrebbe trasformato in leggenda. Un capolavoro che oggi appare come una profezia.

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