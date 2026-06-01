Le persone queer hanno più probabilità di ammalarsi di disturbi alimentari
Lo stress da minoranza è la condizione di stress che interessa tutte le minoranze quando inserite in un contesto maggioritario. Il minority stress incide profondamente sulla salute mentale e, in alcune persone, può trovare espressione nei disturbi alimentari, dove il rapporto con il cibo diventa un modo per gestire, controllare o silenziare il disagio. Ne parliamo nella nuova puntata di Abissi, la rubrica di Sky tg24 a cura di Federica De Lillis in collaborazione con l'associazione Animenta
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