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No Kings, da Washington al Minnesota, gli Usa protestano contro Donald Trump. FOTO

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©IPA/Fotogramma

Dall'Alaska a New York, il Paese torna in piazza per manifestare il suo dissenso contro le politiche del presidente, tra la guerra in Iran e il caro-vita. Occhi puntati su Saint Paul, città gemella di Minneapolis, dove negli scorsi mesi le forze dell'ordine hanno represso brutalmente le proteste contro gli agenti anti-immigrazione, uccidendo anche due cittadini, Renée Good e Alex Pretti. In città è atteso Bruce Springsteen

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