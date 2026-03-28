Dall'Alaska a New York, il Paese torna in piazza per manifestare il suo dissenso contro le politiche del presidente, tra la guerra in Iran e il caro-vita. Occhi puntati su Saint Paul, città gemella di Minneapolis, dove negli scorsi mesi le forze dell'ordine hanno represso brutalmente le proteste contro gli agenti anti-immigrazione, uccidendo anche due cittadini, Renée Good e Alex Pretti. In città è atteso Bruce Springsteen