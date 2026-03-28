Oggi corteo a Roma contro la guerra: "Blocchiamo tutto"

Altre proteste in scena anche in varie città in Italia. Firenze, ad esempio, partecipa alla giornata di mobilitazione per protestare "contro Trump e la sua politica guerrafondaia e più in generale contro i re e le loro guerre". Nel capoluogo toscano, il corteo è organizzato da alcuni gruppi locali di attivisti statunitensi che, spiega una nota, "invitano a prendere parte alla protesta per difendere la democrazia statunitense da Trump e dai suoi complici repubblicani, fermare le guerre di Usa e Israele contro l'Iran e il Libano e interrompere i rapimenti illegali, le detenzioni e le brutalità di Ice".

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