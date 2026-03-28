L’eurodeputata di Avs è stata svegliata all’alba dagli agenti che si sono presentati nella sua stanza d’hotel a Roma, dove si trova in vista della manifestazione No Kings prevista nel pomeriggio. "L'Italia è ormai un regime", ha scritto Salis sui social. “Si tratta di una vicenda di una gravità inaudita”, hanno ribadito i leader dell’alleanza Bonelli e Fratoianni. La Questura giustifica: "L'attività origina, quale atto dovuto, da una segnalazione proveniente da un paese terzo del panorama europeo” ascolta articolo

“Controllo preventivo” nella sua stanza d’hotel a Roma per Ilaria Salis. L’eurodeputata di Avs ha denunciato in un post sui social di essere stata svegliata all’alba dalla Polizia che si è presentata alla porta della camera d’albergo dove Salis alloggia in vista della manifestazione No Kings prevista per questo pomeriggio. "L'Italia è ormai un regime", ha scritto l’eurodeputata sottolineando che il controllo è “durato oltre un'ora”. Poi ha spiegato: “A quanto pare è effetto del Decreto Sicurezza. Rendiamoci conto a che punto siamo arrivati con il Governo Meloni al potere... Viviamo in uno Stato di polizia. Ma non dobbiamo lasciarci intimidire. Manifestare è un diritto e lo dobbiamo difendere con tutte le nostre forze. Ci vediamo alle 14 in Piazza della Repubblica! #NoKings".

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Questura: “Segnalazione proveniente da un paese terzo” Poco dopo la denuncia social di Ilaria Salis è arrivata una dichiarazione della Questura che motiva il controllo della Polizia: "L'attività origina, quale atto dovuto, da una segnalazione proveniente da un paese terzo del panorama europeo, che non consente margine di discrezionalità negli adempimenti richiesti alle autorità italiane". Una spiegazione non sufficiente per l'ex ministro della Giustizia ed esponente del Pd Andrea Orlando che ha attaccato il governo: "Una parlamentare europea è stata oggetto di un non ben definito ‘controllo preventivo’ nella sua camera di hotel a Roma da parte della polizia. Questo fanno i regimi. Mi auguro che Piantedosi nell'arco di pochi minuti dica che si è trattato di un equivoco e faccia le scuse".