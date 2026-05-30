Elezioni comunali a Reggio Calabria, chi sono i consiglieri eletti

Dalle amministrative del 24 e 25 maggio è uscito vincitore il parlamentare di Forza Italia e coordinatore regionale del partito Francesco Cannizzaro, nuovo sindaco della città. Al centrodestra vanno 24 consiglieri, mentre al centrosinistra 8. Non arrivano al quorum per ottenere uno scranno i due candidati civici Eduardo Lamberti Castronuovo e Saverio Pazzano

A distanza di cinque giorni dall'inizio dello spoglio sono state completate le procedure per definire la griglia dei 32 nuovi componenti del Consiglio comunale di Reggio Calabria, dove le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio hanno decretato la vittoria del parlamentare di Forza Italia e coordinatore regionale del partito Francesco Cannizzaro, nuovo sindaco della città.

I risultati e i seggi

Cannizzaro ha ottenuto il 65,68% dei consensi, contro il 24,74% del suo principale avversario, il dem Domenico Battaglia, primo cittadino facente funzioni uscente di Reggio. A livello di coalizioni, secondo i dati su Eligendo, il sito del Viminale, al centrodestra vanno 24 consiglieri, mentre al centrosinistra 8, compreso quello spettante al candidato sindaco uscito sconfitto dalla tornata elettorale (Battaglia). Non arrivano al quorum per ottenere uno scranno gli altri due candidati sindaci civici, Eduardo Lamberti Castronuovo e Saverio Pazzano. Tra le fila della nuova maggioranza 5 seggi vanno a Forza Italia e Cannizzaro sindaco, lista che si richiama agli azzurri, 4 a Fratelli d’Italia, 3 a Reggio futura, la lista ispirata e creata dall'ex sindaco ed ex governatore Giuseppe Scopelliti, 2 ciascuno a Lega e Alternativa popolare, e 1 a Noi moderati, Insieme si può e Azione. Nel centrosinistra 3 seggi vanno al Pd, 1 ciascuno a La svolta, Avs, Reset e Avanti-Psi - Italia viva - Pri - Casa riformista.