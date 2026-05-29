Le ultime Amministrative hanno sancito la netta vittoria al primo turno di Andrea Murari, candidato del centrosinistra ed ex assessore della giunta di Mattia Palazzi. Alla maggioranza vanno 24 consiglieri comunali e all’opposizione 8. Ecco i risultati definitivi dopo lo scrutinio delle 46 sezioni, i numeri di seggi assegnati a ogni lista e i nomi dei consiglieri che risultano eletti secondo il manifesto di proclamazione pubblicato sul sito del Comune

Le elezioni comunali di Mantova hanno sancito la netta vittoria al primo turno di Andrea Murari. Il candidato del centrosinistra, ex assessore della giunta di Mattia Palazzi, ha sfiorato il 70% dei voti. Ecco i risultati definitivi dopo lo scrutinio delle 46 sezioni e i nomi dei consiglieri comunali che risultano eletti secondo il manifesto di proclamazione pubblicato sul sito del Comune.

I risultati definitivi a Mantova

Andrea Murari, candidato del centrosinistra, ha vinto ottenendo 14.537 voti pari al 69,87%: a sostenerlo Pd, Lista Gialla, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione – Civici, Mantova, Adesso. Al secondo posto Raffaele Zancuoghi, per il centrodestra, con 4.974 voti e il 23,91%. Terzo Emanuele Bellintani di “Dire Fare Città”, con 606 consensi e il 2,91%. Quarto Luca de Marchi, Lista de Marchi - Patto Per Il Nord, con 403 voti e l’1,94%. Infine, Mirko Gragnato del Movimento Cinque Stelle si è fermato all'1,37% (285 voti).

Il nuovo Consiglio comunale: i seggi

I dati definitivi di tutte le sezioni hanno permesso di ufficializzare i risultati, in modo da conoscere la composizione del nuovo Consiglio comunale di Mantova e il numero di seggi assegnati. Da quanto è emerso, alla maggioranza vanno 24 consiglieri comunali e all’opposizione 8. L’opposizione è formata solo dal centrodestra, visto che gli altri candidati sindaci non sono riusciti a conquistare un posto in Consiglio. I nomi dei nuovi consiglieri sono stati pubblicati dal Comune nel manifesto di proclamazione degli eletti, tuttavia non sono ancora definitivi: i primi dei non eletti, ad esempio, potrebbero rientrare in Consiglio comunale se il sindaco sceglierà come assessori dei candidati che hanno già conquistato il seggio.