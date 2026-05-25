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Risultati elezioni comunali Mantova, urne chiuse e spoglio in corso

Politica
©IPA/Fotogramma

Nel capoluogo di provincia lombardo sono cinque i candidati che si sfidano per prendere il posto dell’uscente Mattia Palazzi: Andrea Murari, Mirko Gragnato, Raffaele Zancuoghi, Luca de Marchi ed Emanuele Bellintani

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Urne chiuse e spoglio in corso a Mantova, dove domenica 24 maggio e oggi, lunedì 25 maggio, si è votato alle amministrative per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio del comune lombardo (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLE COMUNALI).

I candidati

Sono cinque i candidati alla carica di sindaco di Mantova, città guidata negli ultimi dieci anni dall'amministrazione di centrosinistra di Mattia Palazzi. I progressisti hanno puntato sulla continuità con Andrea Murari, 42 anni, assessore uscente all'Ambiente e all'Urbanistica sostenuto da cinque liste: Partito Democratico, Azione con Murari, Lista Gialla, Mantova Adesso e Alleanza Verdi Sinistra. Tra i candidati al Consiglio comunale nella lista del Pd figura anche il sindaco uscente. A Mantova niente campo largo: il Movimento 5 Stelle ha corso con un proprio candidato, Mirko Gragnato, 37 anni, project manager culturale. Il principale sfidante è il candidato del centrodestra Raffaele Zancuoghi, 54 anni, responsabile energy management di Tea Reteluce e presidente della Canottieri Mincio, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. Gli altri candidati sono Luca de Marchi, 64 anni, investigatore privato sostenuto dalla lista De Marchi per Mantova, ed Emanuele Bellintani, 43 anni, dipendente di un centro per l'impiego, con la lista civica Dire Fare Città.

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