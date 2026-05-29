Giovanni Addis tenta il bis e si ricandida come primo cittadino. A sfidarlo Andrea Biancareddu, Gianna Masu, Fabrizio Carta e Romeo Frediani. Si va alle urne il 7 e l'8 giugno
Cinque candidati, sei liste in totale. Il Comune di Tempio Pausania, in Sardegna, torna al voto il 7 e l’8 giugno per eleggere il suo nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Si ricandida il primo cittadino uscente, Giovanni Antonio Addis, sfidato da Andrea Biancareddu, Gianna Masu, Fabrizio Carta e Romeo Frediani. Ecco chi sono.
I candidati sindaco a Tempio Pausania, Giovanni Antonio Addis
Eletto nel 2020, Giovanni Antonio Giuseppe Addis (detto anche Gianni o Giannetto) tenta il bis con la lista Tempio Tradizione e Futuro, la stessa del mandato in scadenza. Nato il 18 marzo 1955, già prima di entrare in politica era molto conosciuto a Tempio Pausania per la sua carriera come dirigente calcistico delle squadre locali. Nel 1985 entra per la prima volta in consiglio comunale, dove rimane per 10 anni. Tra il 2000 e il 2010 è poi stato assessore adibito a vari settori: Sport, Commercio, Industria, Artigianato, Spettacolo, Cultura e Turismo. Tra il 2010 e il 2015 è consigliere di minoranza, poi dal 2015 al 2019 torna nella maggioranza ed è di nuovo assessore (Sport, Spettacolo, Cultura, Commercio, Turismo, Artigianato, Affari istituzionali, Personale e Urbanistica). Diventa sindaco nel maggio del 2019, sostituendo Andrea Biancareddu per sopravvenuta incompatibilità. L’anno dopo vince la sfida e viene confermato alla guida della sua città. È anche presidente del distretto socio-sanitario di Tempio (Asl di Olbia).
Andrea Biancareddu
A sfidare Addis c’è anche lo stesso Andrea Biancareddu, che si presenta alla corsa elettorale con la lista civica UniAmo Tempio. Nato nel 1966, avvocato, è stato più volte consigliere comunale e consigliere regionale. La prima volta fu tra il 1994 e il 1999, la seconda tra il 1999 e il 2004 (agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, nel periodo 2001-2003), tra il 2009 e il 2014 (all’Ambiente) e poi, dal 2019 al 2024, è stato assessore regionale alla Cultura. Tra il 2015 e il 2019 è sindaco di Tempio.
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Romeo Fridiani
Ci riprova anche Romeo Fridiani, già primo cittadino tra il 2010 e il 2015, alla guida della coalizione del centrosinistra. Oggi in pensione, classe 1932, è stato libero professionista iscritto all'albo dei geometri della provincia di Sassari e per lungo tempo geometra nella Pubblica Amministrazione.
Gianna Masu
Unica donna in lizza è Gianna Masu, 60 anni. Corre con la lista civica Con Tempio Fronte Comune. Al momento è dirigente comunale di Olbia. Ha lavorato, tra le varie cose, al Progetto Dipartimento di Eccellenza con l’Università di Sassari, con il CIPNES Nord est Sardegna, con il Comune di Arzachena (nell’ambito di Turismo Blu).
Fabrizio Carta
L’unico candidato che si presenta con il sostegno di due liste è Fabrizio Carta, appoggiato da Tempio Ritorna Città e Alleanza di Sinistra per Tempio. Ex militare, fino al 2020 è stato presidente dell'Associazione Gallura da Valorizzare, di cui è co-fondatore. Ha lavorato anche come sindacalista ed è tra i fondatori dell’emittente locale TeleRegione Live.
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