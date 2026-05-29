Cinque candidati, sei liste in totale. Il Comune di Tempio Pausania, in Sardegna, torna al voto il 7 e l’8 giugno per eleggere il suo nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Si ricandida il primo cittadino uscente, Giovanni Antonio Addis, sfidato da Andrea Biancareddu, Gianna Masu, Fabrizio Carta e Romeo Frediani. Ecco chi sono.

I candidati sindaco a Tempio Pausania, Giovanni Antonio Addis

Eletto nel 2020, Giovanni Antonio Giuseppe Addis (detto anche Gianni o Giannetto) tenta il bis con la lista Tempio Tradizione e Futuro, la stessa del mandato in scadenza. Nato il 18 marzo 1955, già prima di entrare in politica era molto conosciuto a Tempio Pausania per la sua carriera come dirigente calcistico delle squadre locali. Nel 1985 entra per la prima volta in consiglio comunale, dove rimane per 10 anni. Tra il 2000 e il 2010 è poi stato assessore adibito a vari settori: Sport, Commercio, Industria, Artigianato, Spettacolo, Cultura e Turismo. Tra il 2010 e il 2015 è consigliere di minoranza, poi dal 2015 al 2019 torna nella maggioranza ed è di nuovo assessore (Sport, Spettacolo, Cultura, Commercio, Turismo, Artigianato, Affari istituzionali, Personale e Urbanistica). Diventa sindaco nel maggio del 2019, sostituendo Andrea Biancareddu per sopravvenuta incompatibilità. L’anno dopo vince la sfida e viene confermato alla guida della sua città. È anche presidente del distretto socio-sanitario di Tempio (Asl di Olbia).

Andrea Biancareddu

A sfidare Addis c’è anche lo stesso Andrea Biancareddu, che si presenta alla corsa elettorale con la lista civica UniAmo Tempio. Nato nel 1966, avvocato, è stato più volte consigliere comunale e consigliere regionale. La prima volta fu tra il 1994 e il 1999, la seconda tra il 1999 e il 2004 (agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, nel periodo 2001-2003), tra il 2009 e il 2014 (all’Ambiente) e poi, dal 2019 al 2024, è stato assessore regionale alla Cultura. Tra il 2015 e il 2019 è sindaco di Tempio.