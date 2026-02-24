Scudo penale per gli agenti, cosa significa e come funzionerebbe

"Decide il pubblico ministero se iscrivere nel registro degli indagati oppure no. Su questo il magistrato è sovrano ma deve tener conto che questa nuova norma è molto esplicita: le cause di giustificazione sono note a tutti", ha detto al termine del Cdm il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. "Abbiamo deciso per il registro altrimenti "il pm avrebbe potuto continuare i suoi accertamenti anche nei confronti di quella persona a vita natural durante", ha aggiunto. In sostanza, aggiunge, la nuova norma "non è uno scudo penale, che invece vuol dire impunità: qui l'impunità non c'è per nessuno, quindi è una parola impropria. Abbiamo introdotto un principio che nasce da un equivoco di 50 anni fa. Quando 50 anni fa era stato introdotto l'istituto dell'avviso di reato poi diventato avviso di garanzia. L'istituto che era nato a garanzia dell'eventuale indagato si è trasformato in un'onta, in una condanna anticipata, sia da un punto di vista mediatico, sia professionale sia politico", ha concluso Nordio, precisando che la norma non riguarda solo gli agenti ma tutti i cittadini.

