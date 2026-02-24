Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cinturrino, il poliziotto arrestato a Rogoredo girava con il martello ed era chiamato Thor

Cronaca
©Ansa

Anche i colleghi avevano timore di lui e lo avevano soprannominato come il personaggio Marvel che combatte i suoi nemici brandendo un martello. Carmelo Cinturrino è stato arrestati il 23 febbraio con l'accusa di omicidio volontario per la morte del pusher Abderrahim Mansour lo scorso 26 gennaio. I colleghi, che hanno cambiato versione e iniziato a raccontare la verità, sono accusati di favoreggiamento e omissione di soccorso

ascolta articolo

Tra i colleghi lo chiamavano Thor: sia perché in molti di lui avevano paura sia perché girava con un martello sempre in mano. Su Carmelo Cinturrino, il poliziotto fermato con l'accusa di aver ucciso il 28enne Abderrahim Mansouri il 26 gennaio a Rogoredo, tra i colleghi girano molte voci. Chiacchiere che emergono man mano che proseguono le indagini aiutando a ricostruire il profilo controverso di un agente che, dopo aver inizialmente affermato di aver sparato per difesa, ha radicalmente cambiato la versione dei fatti.

L’ammissione di Cinturrino

“Ho messo la pistola vicino a Mansouri perché temevo le conseguenze di quello che era accaduto". Con queste parole Carmelo Cinturrino ha ammesso la messinscena. Il pusher ucciso non ha mai preso in mano la presunta pistola (che poi si è scoperto essere solo una replica di una Beretta 92) con la quale avrebbe minacciato gli agenti: al contrario, Mansouri non era neanche in possesso di un'arma arrivata sul luogo del delitto in un secondo momento. Sarebbe stato lo stesso assistente capo del commissariato di Mecenate a mandare un giovane collega a recuperare una borsa contenente la pistola, poi piazzata accanto al corpo del 28enne. Versione confermata anche dal poliziotto mandato a prendere la finta Beretta e da altri colleghi che, dopo aver inizialmente assecondato la prima versione di Cinturrino, hanno iniziato a raccontare quanto realmente successo.

Leggi anche

Rogoredo, Meloni: "Implacabili con chi sbaglia, no scudo penale"

Cinturrino come Thor

Gli altri poliziotti presenti sono al momento accusati di favoreggiamento e di omissione di soccorso. Nei primi momenti dopo lo sparo e nei giorni successivi hanno fatto quello che Cinturrino gli aveva detto, confermando la sua versione dei fatti. Probabilmente per timore di ripercussioni. “Era persona significativamente aggressiva e violenta - hanno riferito gli agenti coinvolti - abituato a percuotere le persone che frequentavano il bosco di Rogoredo anche avvalendosi di un martello”. Da qui, dall’utilizzo del martello, Cinturrino si è guadagnato il soprannome di Thor come il personaggio Marvel. Ora il poliziotto è accusato di omicidio volontario.

Vedi anche

Omicidio Rogoredo, fermato poliziotto che ha sparato

Cronaca: Ultime notizie

Morto il neonato caduto dalle braccia della mamma nel Torinese

Cronaca

Il bimbo era caduto dalle braccia della madre a causa di un malore. Era stato ricoverato in...

Bambino morto per trapianto di cuore fallito, indagati salgono a sette

Cronaca

Alla prima tranche si è aggiunta una dirigente medico del Monaldi. L'accusa ipotizzata dagli...

Uomo ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto che ha sparato

Cronaca

"Ho messo la pistola vicino a Mansouri perché temevo le conseguenze di quello che era...

Difesa, spariti 2.500 pezzi aerei militari: la Procura indaga

Cronaca

I pezzi sarebbero svaniti tra il 2021 e il 2023 dalla base di Brindisi, gestita da Ge Avio, con...

Napoli, una balenottera nel porto: aliscafi sospesi per un po’. FOTO

Cronaca

Un cetaceo, probabilmente una balenottera di almeno otto metri di lunghezza, è spuntato questa...

7 foto
Un cetaceo, probabilmente una balenottera, è comparso all'improvviso nell'area del Molo Beverello, arrivando a nuotare sin quasi sotto le banchine dove operano i mezzi veloci pper le isole, Napoli, 23 febbraio 2026. ANSA/CIRO FUSCO

Cronaca: i più letti