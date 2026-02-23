"Chi indossa una divisa e rappresenta le istituzioni ha il dovere di farlo con il massimo del rigore. E con chi sbaglia, a maggior ragione perché indossa quella divisa, occorre essere implacabili. La giustizia farà il suo corso e confidiamo che sia determinata, anche perché - a differenza di quello che leggo - non esiste alcuno scudo penale". Queste le parole della premier Meloni, in una nota a proposito degli sviluppi dell'inchiesta su Rogoredo , con il fermo, disposto dalla Procura di Milano, di Carmelo Cinturrino, l'assistente capo di Polizia accusato dell' omicidio volontario di Abderrahim Mansouri .

La premier ha parlato di “sgomento” per gli ultimi sviluppi sull’uccisione di uno spacciatore nel noto ‘boschetto della droga’ di Rogoredo. “Gli inquirenti ipotizzano che questo crimine sia legato a dinamiche connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti, nelle quali sarebbe coinvolto anche l’agente di Polizia che ha sparato. Se quanto ipotizzato trovasse conferma nel seguito delle indagini, ci ritroveremmo davanti a un fatto gravissimo, un tradimento nei confronti della Nazione e della dignità e onorabilità delle nostre Forze dell’Ordine”. “Provo profonda rabbia all’idea che l'operato di chi tradisce la divisa possa ‘sporcare’ il lavoro dei tantissimi uomini e donne che, ogni giorno, ci proteggono e difendono la nostra sicurezza, con abnegazione, sacrificio e senso delle Istituzioni”, ha sottolineato Meloni. “Servitori dello Stato nei confronti dei quali, invece, dobbiamo tutti essere riconoscenti. Come dobbiamo essere riconoscenti in particolare alla Polizia di Stato che, su delega della Procura di Milano, sta svolgendo le indagini sui propri agenti coinvolti in questa tragica vicenda, al solo fine di far emergere la verità”.

Salvini: "Chi sbaglia paga, e chi sbaglia in divisa paga anche di più"

Oggi sul caso è intervenuto anche il vicepremier Salvini: “Chi sbaglia paga, se qualcuno sbaglia in divisa paga anche di più, perché io come quasi tutti gli italiani, porto rispetto e fiducia nelle forze dell'ordine”. “Se qualcuno invece usa la divisa per fare affari o per regolamenti di conto personali, non è degno di quella divisa”, ha aggiunto. "Io non mi pentirò mai di stare sempre e comunque dalla parte delle forze dell'ordine”, ha sottolineato. “Sono centinaia di migliaia di donne e uomini in divisa che rischiano la vita per salvare le nostre vite”, ha ricordato il leader della Lega.

Schlein: "Governo riveda impunità preventiva delle forze dell'ordine"

Dall’opposizione, intanto, Elly Schlein ha definito "grave" il fatto che ci sia stata "questa speculazione politica" della vicenda. "Mi aspetto che" Meloni e Salvini "facciano delle scuse”" ha detto la segretaria del Pd. "E mi aspetto pure che ci ripensino su quella parte del nuovo decreto sicurezza che inserisce un'impunità preventiva che nemmeno le forze dell'ordine chiedono. Le forze dell'ordine chiedono più risorse e più personale".