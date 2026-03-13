La Presidenza del Consiglio "smentisce l'apertura di negoziati bilaterali o trattative dirette con l'Iran per garantire il passaggio delle navi italiane attraverso lo Stretto di Hormuz" fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. Ad avanzare l'ipotesi di colloqui tra Teheran e alcuni Paesi europei è stato il Financial Times per il quale Parigi e Roma starebbero tentando di negoziare un accordo capace di garantire il libero passaggio delle loro imbarcazioni al fine di riprendere le forniture energetiche dal Golfo

Non sarebbe in corso nessun negoziato riservato per garantire il passaggio di navi o petroliere italiane nello stretto di Hormuz. A parlare di colloqui di Teheran con alcuni Paesi europei (tra cui Francia e Italia) nel tentativo di negoziare un accordo capace di garantire il libero passaggio delle loro imbarcazioni al fine di riprendere le forniture energetiche dal Golfo, è stato oggi il Financial Times. Per il quotidiano economico-finanziario britannico "la Francia è uno dei Paesi coinvolti nei colloqui" e "anche l'Italia ha compiuto dei tentativi di avviare delle discussioni con Teheran". Ma Palazzo Chigi e Farnesina hanno confermano che nei loro contatti diplomatici i leader italiani vogliono favorire le condizioni per una de-escalation militare generale e non esiste nessun “negoziato sottobanco” che punti a preservare soltanto alcuni mercantili rispetto ad altri.