"Italia Viva ha lanciato, nelle stazioni di Roma e Milano, la campagna per il 2x1000. L'iniziativa ironizza sui risultati raggiunti dal governo Meloni, puntando su temi concreti ma ispirandosi nella forma all'estetica e alla retorica del Ventennio – si legge in una nota del partito -. Nei manifesti si leggono slogan come per esempio ‘QVANDO C'ERA LEI si pagavano le tasse’, ‘QVANDO C'ERA LEI i treni arrivavano in ritardo’
Una campagna, partita tra le polemiche, che avrebbe irritato Giorgia Meloni. Alcuni manifesti di Italia Viva, critici nei confronti della premier, sono apparsi nelle stazioni di Roma e Milano, sulla falsariga delle illustrazioni della propaganda del Ventennio. "Italia Viva ha lanciato, nelle stazioni di Roma e Milano, la campagna per il 2x1000. L'iniziativa ironizza sui risultati raggiunti dal governo Meloni, puntando su temi concreti ma ispirandosi nella forma all'estetica e alla retorica del Ventennio – si legge in una nota del partito -. Nei manifesti si leggono slogan quali ‘QVANDO C'ERA LEI si pagavano le tasse’, ‘QVANDO C'ERA LEI i treni arrivavano in ritardo’, ‘QVANDO C'ERA LEI i giovani scappavano dall'Italia’, ‘QVANDO C'ERA LEI l'Italia era meno sicura’, ‘QVANDO C'ERA LEI la spesa si pagava di più’, volti a denunciare l'aumento della pressione fiscale, la fuga dei cervelli, il malfunzionamento della rete ferroviaria, l'impennarsi dell'inflazione".
Il video di Renzi
"Un video a corredo dell'iniziativa - spiega ancora la nota - è stato lanciato sul canale YouTube di Matteo Renzi. Imitando un cinegiornale dell'Istituto Luce, si vedono così scorrere immagini odierne in bianco e nero, mentre una voce, che nello stile richiama quella di Guido Notari, scolpisce le parole: ‘Nella solenne stagione in cui il governo del presidente Meloni celebrava i fasti della prosperità annunciata, le famiglie italiane assistevano al magnifico spettacolo della vita quotidiana, divenuta impresa eroica’. ‘Dai forza alle idee giuste. Dona il tuo 2x1000 a Italia Viva’”, si legge nel fotogramma finale, conclude la nota.
Palazzo Chigi
Secondo quanto riportato da La Stampa, Palazzo Chigi ha chiesto spiegazioni al ministero dei Trasporti e Fratelli d'Italia ha fatto altrettanto con il Gruppo Fs, dove il partito di Meloni ha lasciato grandi margini di autonomia alla Lega, senza troppo intervenire sulle nomine e le dinamiche interne. Tra poco ci sarà un passaggio di consegne tra Donnarumma, che si trasferirà a FiberCop, e Giampiero Strisciuglio, attuale ad di Trenitalia. In questa ascesa dovrebbe accompagnarlo Giuseppe Inchingolo, il potente capo delle relazioni istituzionali, uomo chiave di Salvini, conclude il quotidiano.