"Italia Viva ha lanciato, nelle stazioni di Roma e Milano, la campagna per il 2x1000. L'iniziativa ironizza sui risultati raggiunti dal governo Meloni, puntando su temi concreti ma ispirandosi nella forma all'estetica e alla retorica del Ventennio – si legge in una nota del partito -. Nei manifesti si leggono slogan come per esempio ‘QVANDO C'ERA LEI si pagavano le tasse’, ‘QVANDO C'ERA LEI i treni arrivavano in ritardo’

Una campagna, partita tra le polemiche, che avrebbe irritato Giorgia Meloni. Alcuni manifesti di Italia Viva, critici nei confronti della premier, sono apparsi nelle stazioni di Roma e Milano, sulla falsariga delle illustrazioni della propaganda del Ventennio. "Italia Viva ha lanciato, nelle stazioni di Roma e Milano, la campagna per il 2x1000. L'iniziativa ironizza sui risultati raggiunti dal governo Meloni, puntando su temi concreti ma ispirandosi nella forma all'estetica e alla retorica del Ventennio – si legge in una nota del partito -. Nei manifesti si leggono slogan quali ‘QVANDO C'ERA LEI si pagavano le tasse’, ‘QVANDO C'ERA LEI i treni arrivavano in ritardo’, ‘QVANDO C'ERA LEI i giovani scappavano dall'Italia’, ‘QVANDO C'ERA LEI l'Italia era meno sicura’, ‘QVANDO C'ERA LEI la spesa si pagava di più’, volti a denunciare l'aumento della pressione fiscale, la fuga dei cervelli, il malfunzionamento della rete ferroviaria, l'impennarsi dell'inflazione".