Forza Italia ottiene la riapertura dei termini per nuovi emendamenti sul ddl, cercando una mediazione con le opposizioni. Tra le proposte allo studio, l'affidamento volontario al medico di base dell'assistenza al trattamento, anche in ospedale pubblico ascolta articolo

Sul disegno di legge sul fine vita sarà riaperto il termine per presentare nuovi emendamenti in commissione. La richiesta, avanzata da Forza Italia, è stata accolta da tutti i gruppi. Il partito guidato da Antonio Tajani intende depositare proposte per favorire una mediazione con le opposizioni.

La riunione di maggioranza al Senato La decisione è emersa nel corso della riunione di maggioranza al Senato, alla presenza dei capigruppo del centrodestra, dei relatori del ddl e del ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani e il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto. L'esame del provvedimento riprenderà martedì prossimo, con la convacazione congiunta delle commissioni Giustizia e Affari sociali.

Le proposte di Forza Italia Come spiegato dalla capogruppo azzurra Stefania Craxi, tra gli emendamenti allo studio di Forza Italia figura l'ipotesi di "affidare alla volontarietà e gratuità del medico generico, che può farlo anche intramoenia" l'assistenza al trattamento di fine vita, e anche "in un ospedale pubblico". Il testo dei relatori di maggioranza non contempla il coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale, elemento contestato delle opposizioni e al centro del confronto politico in corso. Potrebbe interessarti Il fine vita e i doveri del parlamento

La posizione del governo "Il governo e la coalizione sono interessati a licenziare il provvedimento ma va licenziato in un modo che sia vicino alle sentenze della Corte costituzionale ma anche alle sensibilità parlamentari. Però io sono ottimista, oggi il clima era positivo", ha dichiarato il viceministro della Giustizia ed esponente di FI, Francesco Paolo Sisto, al termine della riunione di maggioranza. Pur senza entrare nel merito dell'ipotesi di un emendamento che apra all'intervento del medico generico anche in intramoenia, Sisto ha confermato il coinvolgimento del servizio sanitario nazionale "è uno dei nodi che andrebbero sciolti". Sulla riapertura dei termini degli emendamenti, richiesta da FI, ha aggiunto: "È stata una richiesta giustificata dalla necessità di un approfondimento. La delicatezza di questo provvedimento non consente superficialità né accelerazioni che non siano frutto di una compiuta discussione, trattandosi di una questione che riguarda una sfera personalissima e principi al di là della politica".