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Marco Pannella, 10 anni dalla morte: storia politica del fondatore del Partito Radicale

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Lo storico leader Radicale è morto il 19 maggio 2016 all’età di 86 anni. Protagonista di mille battaglie, dal divorzio all’aborto, fino alla tutela delle condizioni dei carcerati. Simbolo della lotta non violenta per i diritti civili e politici, autore di celebri digiuni dimostrativi e scioperi della sete. Tra manifestazioni, provocazioni, infiniti monologhi via radio, ecco le tappe principali della sua vita

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