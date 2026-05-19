Lo storico leader Radicale è morto il 19 maggio 2016 all’età di 86 anni. Protagonista di mille battaglie, dal divorzio all’aborto, fino alla tutela delle condizioni dei carcerati. Simbolo della lotta non violenta per i diritti civili e politici, autore di celebri digiuni dimostrativi e scioperi della sete. Tra manifestazioni, provocazioni, infiniti monologhi via radio, ecco le tappe principali della sua vita