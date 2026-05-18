Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 maggio: la rassegna stampa

Sui giornali in edicola ancora grande spazio per la tragedia di Modena. Escluso il terrorismo, El Koudri è accusato di strage. Mattarella e Meloni in visita dai feriti, mentre la città si mobilita: 5mila in piazza contro la violenza. Scontro nella maggioranza tra Salvini e Tajani. Spazio anche alla lettera di Meloni a von der Leyen per chiedere una deroga al Patto anche sull'energia. Grande protagonista, ovviamente, Jannik Sinner, che riporta in Italia il trofeo degli Internazioni di Roma 50 anni dopo Panatta
- C'è ancora l'attentato di Modena sulle prime pagine dei giornali in edicola stamattina, ma non solo. Sul Corriere della Sera il titolo principale è riservato alla lettera della premier Meloni alla presidente della Commissione Ue von der Leyen per chiedere una deroga al Patto anche per l'energia. Escluso il terrorismo per il tragico episodio di sabato nel capoluogo emiliano: Mattarella e Meloni dai feriti. Fotonotizia per il trionfo di Sinner al Foro italico 50 anni dopo Panatta
- 'Modena contro l'odio' è il titolo principale che apre l'edizione odierna di Repubblica. Cinque mila persone in piazza per manifestare contro la violenza e offrire sostegno alle famiglie coinvolte nella tragedia. El Koudri non risponde: sono confuso. Scontro a destra tra Salvini ("via chi delinque") e Tajani. Anche qui fotonotizia dedicata a Sinner, celebrato come nuovo re di Roma da Mattarella e Panatta
- Lo scontro politico interno alla maggioranza sui fatti di Modena è il taglio privilegiato dalla Stampa, che si concentra sulle schermaglie tra i vicepremier Salvini e Tajani. La Lega: stop ai permessi di soggiorno. Forza Italia: ma El Koudri è italiano. Sport a due facce, con la gioia per Sinner e la vergogna per la clamorosa sconfitta della Jucentus in casa con la Fiorentina che, salvo miracoli, impedirà l'accesso in Champions League ai bianconeri
- Jannik Sinner domina anche la prima del Messaggero, dopo avere riportato in Italia 50 anni dopo il trofeo degli Internazionali di Roma. Il derby capitolino va alla Roma, che grazie a una doppietta di Mancini si issa al terzo posto e si garantisce quasi certamente un posto nella prossima Champions. Taglio alto per la visita di Mattarella e Meloni dai feriti a Modena
- 'Il gigante' è il titolo a tutta pagina scelto dalla Gazzetta dello Sport per celebrare l'ennesima impresa del numero uno del tennis mondiale. A Roma Ruud dominato con un perentorio 6.4, 6-4. Durante la premiazione il siparietto col capo dello Stato: "Il signor Mattarella mi emoziona sempre". Poi la festa con Panatta: "Adriano, abbiamo riportato a casa il trofeo"
- Scelta insolita da parte del Corriere dello Sport, che a Sinner privilegia la rovinosa caduta della Juventus con la Fiorentina. Il titolo principale è infatti dedicato al ko dei bianconeri che compromette la qualificazione alla prossima Champions League: pioggia di fischi allo Stadium. Di spalla, l'impresa di Sinner, arrivato al sesto Masters 1000 di fila conquistato
- Domenica sportiva a due facce anche su Tuttosport. Da un lato il trionfo romano di Sinner, premiato anche da Mattarella. Ora il nuovo obiettivo all'orizzonte è il Roland Garros, Fa da contraltare il tonfo della Juventus: dopo lo 0-2 interno con la Fiorentina ora la Champions è un miraggio. E scatta la caccia al colpevole
- Intervista al ministro dell'Interno Piantedosi sui fatti di Modenna sulla prima del Giornale. Il ministro: "Non è un terrorista, ma è sbagliato parlare di gesto isolato". Visita di Meloni e Mattarella a Modena: incontro con l'uomo che ha disarmato El Koudri ed evitato una strage
- Sul Sole 24 Ore l'impatto della crisi sulle vacanze degli italiani: scelte last minute per mete più vicine. Il confrlitto in Medio Oriente pesa sui viaggi: prenotazioni in calo e voli meno cari, tengono gli affitti brevi. Piano casa, gli interventi al test del 70%
- Focus sui rischi connessi al mancato trattamento dei malati psichiatrici sulla prima del Fatto Quotidiano. 'Il governo taglia sulle terapie, 2 milioni di psicopatici in giro' si legge dopo la tragedia di Modena. Iran, Trump medita altri raid: la Flotilla rischia con i pirati Idf
- Su Libero la polemica politica innescata dagli strascichi dell'attentato di Modena.'L'attentatore accusa l'Italia, la sinistra accusa il governo' si legge nel titolo di apertura. El Koudri: "Paese razzista, ero bullizzato". Mattarella e Meloni dai feriti: ecco gli eroi che hanno fermato l'uomo
- La visita delle più alte cariche dello Stato a Modena apre anche l'edizione odierna del Resto del Carlino. Piazza piena contro l'odio. Sul fronte delle indagini emerge come l'uomo alla guida dell'auto non fosse radicalizzato. Scontro Salvini-Tajani. Di spalla, il trionfo capitolino di Sinner 50 anni dopo Panatta
- "Modena, gesto della follia" titola, invece, Il Mattino, riportando i primi dettagli ricostruiti sul piano elaborato per la strage. Piantedosi: "Nessuna radicalizzazione". Taglio alto per il futuro di Antonio Conte, le cui dichiarazioni sibilline al termine del match col Pisa lasciano presagire un possibile addio al Napoli