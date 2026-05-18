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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 maggio: la rassegna stampa

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Sui giornali in edicola ancora grande spazio per la tragedia di Modena. Escluso il terrorismo, El Koudri è accusato di strage. Mattarella e Meloni in visita dai feriti, mentre la città si mobilita: 5mila in piazza contro la violenza. Scontro nella maggioranza tra Salvini e Tajani. Spazio anche alla lettera di Meloni a von der Leyen per chiedere una deroga al Patto anche sull'energia. Grande protagonista, ovviamente, Jannik Sinner, che riporta in Italia il trofeo degli Internazioni di Roma 50 anni dopo Panatta

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