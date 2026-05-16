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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 maggio: la rassegna stampa di Sky TG24

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Aperture dei giornali dedicate al giallo dei cinque italiani morti alle Maldive, mentre continuano le ricerche dei quattro corpi ancora dispersi. Grande spazio anche alla geopolitica: occhi puntati sul viaggio di Trump in Cina

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Britain's Catherine, Princess of Wales waves as she arrives at Reggio Emilia town hall during a two-day visit in Italy, on May 13, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / POOL / AFP)

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