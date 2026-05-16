Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 maggio: la rassegna stampa di Sky TG24
Aperture dei giornali dedicate al giallo dei cinque italiani morti alle Maldive, mentre continuano le ricerche dei quattro corpi ancora dispersi. Grande spazio anche alla geopolitica: occhi puntati sul viaggio di Trump in Cina
- Il Corriere della Sera apre con gli sviluppi del giallo dei cinque italiani morti alle Maldive: “Mistero nella grotta. Il difficile recupero dei corpi a 50 metri”. Poi gli esteri: “Trump avverte Taiwan. Il vertice con Xi. Pechino: ‘Lavoriamo per ridurre i dazi’. Donald nega”.
- “Maldive, i sub intrappolati nella grotta. Il maltempo ferma le ricerche delle vittime. L’unico recuperato dei 5 corpi è dell’istruttore. Altri venti connazionali sullo yacht della spedizione. Si indaga anche sulle autorizzazioni”, si legge su Repubblica. Anche qui spazio a “Trump dopo Xi molla Taiwan e avverte l’Iran”. Un richiamo anche alla bufera sulle parole di Concita Borelli in Rai: “Ognuno di noi sogna lo stupro”.
- “Energia fuori controllo. Meloni preme sull’Ue” è il titolo d’apertura de La Stampa, dove non manca comunque un approfondimento su “Gli accordi segreti di Trump e Xi e l’ombra di Putin”. Per lo sport e i 50 anni dallo scudetto del Toro c’è un dialogo tra Alessandro Baricco e Paolo Pulici.
- "Maldive, soccorsi dopo tre ore", titola Il Messaggero, che riporta il racconto degli amici delle vittime: "Non c'era maltempo. Abbiamo subito dato l'allarme". Poi "Trump: nessun soldato per Taiwan. Borse giù deluse dal viaggio in Cina".
- La Gazzetta dello Sport guarda con attenzione alle vicende rossonere: "Faremo i diavoli. Allegri al Milan: con il Genoa come una finale. Lotta Champions, Max punta su Rabiot e i fedelissimi. Summit a Londra, Tare e l'ad Furlani verso l'addio". Poi un richiamo all match Sinner-Medvedev interrotto per il maltempo e il Giro d'Italia con il "trionfo da re" di Vingegaard.
- L'operazione Bernardo Silva per la Juve è in prima pagina sul Corriere dello Sport: 'Firmo prima del mondiale'. Una condizione: la Champions". Intervista a Dzeko e a Stirpe.
- I 50 anni dallo scudetto del Torino sono su Tuttosport, che poi passa a "Bernardo-Juve, sì o no in 10 giorni" e alla pioggia "che ferma Sinner".
- "Da toga rossa a dirigente del Pd. L'ex procuratore generale di Napoli è entrato nella segreteria dem", si legge su Il Giornale, in riferimento a Luigi Riello. Attenzione allo scenario internazionale - "Due cacciamine italiani verso lo Stretto di Hormuz; Trump-Xi, il nodo Taiwan" - e alla vicenda delle Maldive: "Tutte le ipotesi sulla morte degli italiani".
- "Tassisti, dichiarazioni da 19mila euro" è l'apertura de Il Sole 24 Ore. In prima pagina anche "Fatture alla Pa, pagamenti senza Iva verso la proroga per altri tre anni" e "Vertice Usa-Cina, mercati delusi. Giù le Borse, Milano cede l'18%".
- Il Fatto Quotidiano torna sul caso Nicole Minetti: "Ci sono altri due testimoni da (non) sentire". Taglio alto per "Ucraina. Prima tranche Ue, ma solo per un anno di guerra. I 90 mld a Kiev già non bastano". E ancora: il "viaggio-flop" di Trump in Cina e la sindaca di Genova Silvia Salis che "privatizza i trasporti locali e piazza renziani".
- "Asse con le onlus lesbo-gay. Il patto anti-cattolici del campo largo", titola Libero. In rilievo anche "La Cia a Cuba tratta l'esilio dei Castro", "I bergogliani minano il pontificato di Leone".
- "Trump sacrifica Taiwan per Xi: 'Non dichiari l'indipendenza'" sul Domani, che accompagna la cronaca del viaggio di Trump all'analisi "Usa e Cina. Due imperi costretti a convivere".
- Anche Il Riformista parte da Pechino: "Sarà per sempre Xi. Tutti alla corte del sempiterno leader della Cina. La Repubblica popolare e gli Usa sono ora sullo stesso piano? È tempo di prendere posizione (e anche Putin è in fila)". Tra le notizie e le analisi anche un'intervista a Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia.
- Tra i molti approfondimenti dell'edizione del weekend de Il Foglio: "L'arte del negoziato vuoto di Trump e il bluff di Xi Jinping", "Meloni è il miglior alleato di Schlein", "La pastorale Draghi. Esce il libro dell'ex premier, manifesto del suo pensiero. Lo pubblica Marina Berlusconi".
- In prima pagina su La Nazione: "Trump, disgelo con la Cina. 'No alla guerra con Taiwan'", le indagini sui sub morti alle Maldive, Stellantis a Wuhan, Giacchetti incatenato alla Camera per la vigilanza Rai. Per la cronaca ci sono Garlasco - "l'impronta 33 che scagiona Stasi" - e il killer della strage di Bologna che chiede l'eutanasia
- "Affari suoi. Trump riparte da Pechino con la convinzione di aver stretto 'fantastici accordi'. Ma non c'è sostanza: niente di fatto su Hormuz mentre Teheran non arretra, via libera alla Cina su Taiwan, poco business". Così Il Manifesto sul viaggio di Trump in Cina. In risalto in prima pagina anche "Ciao Italia, Stellantis preferisce Wuhan".