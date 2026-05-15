Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 maggio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la tragedia dei cinque sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive, in una grotta a 50 metri di profondità. I soccorritori: "Recupero dei corpi ad alto rischio". Spazio anche al vertice tra Donald Trump e Xi Jinping, da cui emergono "rischi di guerra" su Taiwan e "intesa" su Hormuz. Poi, l'intervento di Mario Draghi sull'Europa: "Ora dobbiamo difenderci da soli"
- In apertura l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping: "Sorrisi e sfide". Pechino: "Noi partner, ma su Taiwan rischi di guerra". Il presidente Usa: "Intesa su Hormuz". In prima pagina anche la tragedia alle Maldive, in cui un gruppo di cinque italiani è morto dopo essersi immerso a 50 metri di profondità. Spazio anche al discorso di Mario Draghi all'Ue: "Ora dobbiamo difenderci da soli". E infine, l'intervista al vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli: "Toghe e politici, serve rispetto dalle due parti".
- In primo piano la morte dei cinque sub italiani alle Maldive, dopo essere rimasti "intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità ad Alimnathà". Spazio anche al faccia a faccia tra Trump e Xi in Cina: Pechino avverte che "Taiwan è un rischio", mentre su Hormuz ci sono "spiragli". In prima pagina anche l'appello di Draghi all'Europa: "Ora siamo davvero soli". Infine, il calcio: "La farsa è finita, derby di Roma alle 12".
- In apertura ancora la "strage dei dub italiani" morti durante un'immersione alle Maldive a cinquanta metri di profondità: "Erano tutti esperti". Sulla vicenda l'intervista a Pelizzari: "L'allarme non è scattato". Spazio anche al vertice Trump-Xi: "Il patto degli affari, alta tensione sul futuro di Taiwan". In prima pagina anche l'intervista a Barbara D'Urso dopo la causa: "Mediaset, tutta la verità". Infine, le parole di Giuli a Torino: "Al Salone del libro mi sento più a casa che al ministero".
- La strage dei cinque sub italiani alle Maldive ancora in primo piano. I soccorritori: "Operazione di recupero dei corpi ad alto rischio". Emergerebbero "l'allerta meteo ignorata" e "il sospetto di un difetto alle bombole". Spazio anche al vertice Xi-Trump, con Pechino che avverte: "Su Taiwan rischiate un'altra guerra". Poi, la visita di Papa Leone XIV alla Sapiena: il pontefice "acclamato dagli studenti" parla "di pace". Infine, il calcio con l'appuntamento di domenica con il derby Roma-Lazio.
- In apertura l'intervista al proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale: "Milan cambio". Poi aggiunge: "Valuterò tutti, senza Champions un fallimento". E ancora: "Ho speso tanto ma non bene". Spazio anche al tennis e agli Internazionali di Roma: "Sinner, Darderi e la voglia di una finale azzurra". In prima pagina anche il ciclismo, con Ballerini a Napoli e "ora il Blockhaus pesa Pellizzari".
- "Milan sottosopra" è il titolo d'apertura del Corriere dello Sport su Max Allegri che "è pronto a lasciare". Il tecnico "si gioca la Champions tra forti tensioni e contrasti interni: via a fine stagione se il board non cambierà". Poi, la "volata Champions" domenica alle 12: Roma-Lazio, Pisa-Napoli, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma. In prima pagina anche gli Internazionali di Roma: "Sinner e Darderi, Roma sogna".
- "Kayode-Scalvini, azzurro Juve" è il titolo in apertura di Tuttosport sui difensori per i bianconeri "che cercano giovani italiani". Spazio anche all'appuntamento di domenica con il derby alle 12 Roma-Lazio, e anche "le altre partite che riguardano la corsa Champions". In prima pagina anche il tennis con Sinner e Darderi agli Internazionali di Roma: "E' magica Roma!".
- In apertura i mercati: "Piazza Affari sfonda quota 50mila". Spazio anche al piano casa: "Incremento di volumetria fino al 35% per gli interventi privati". Poi, le ferrovie e il core business di Mermec che "va a Siemens". In prima pagina anche le parole di Papa Leone XIV agli studenti della Sapiena: "Non chiamiamo difesa un riarmo che impoverisce". Poi, l'intervento di Draghi all'Europa: "Serve spesa strategica per 1.200 miliardi l'anno". Infine, Teheran "consente il passaggio delle navi cinesi a Hormuz".
- In primo piano il caso Minetti: "La testimone rincara la dose ma il Pg non vuole sentirla". L'ex dipendente di Cipriani in tv: "Voglio parlare ai magistrati". Spazio anche al vertice Xi-Trump: "Xi incassa su Hormuz senza cedere a Trump". Poi, l'Ucraina: "Yermak in cella, Lettonia in crisi sui droni ucraini". E ancora, il caso Albanese, che "è salva": "Contro Tel Aviv unità Pd-5S-Avs".
- In apertura il faccia a faccia tra Donald Trump e Xi Jinping: "Affari e minacce". I due leader si dicono "partner, non rivali", ma resta il "nodo" Taiwan. Spazio anche alla tragedia dei cinque sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Poi il caso Minetti, con la Procura che afferma: "La grazia a Minetti resta". In prima pagina anche l'intervento di Papa Leone XIV alla Sapienza che "si oppone al riarmo". Poi, l'allarme di Draghi: "Europa, ora sei sola".
- "Il sorpasso" è il titolo d'apertura del Manifesto sul vertice tra Trump e Xi Jinping in Cina. Xi mette in chiaro che Pechino e Washington "potrebbero entrare in conflitto sul futuro di Taiwan". Spazio anche alla Marcia delle Bandiere a Gerusalemme: "Sputi, violenze e cori razzisti dell'estrema destra israeliana". Poi, il Regno Unito: "Altro colpo a Starmer, parte la guerra Labour". E infine, la Germania: "Pantisano, per la Linke novità ma vecchio stile".
- In apertura il campo largo: "Già finita la festa". Il centrodestra "torna a crescere: brutto colpo per Elly e soci". Spazio anche al caso Minetti: "Crollate le accuse alla Minetti". E poi l'indagine per corruzione sul caso Garlasco: "Bidogna archiviare Sempio". Anche la famiglia Poggi "contro Nordio": "Stasi? Sbaglia". In prima pagina anche l'incontro Xi-Trump in Cina, dove "si decide come cambierà il Medio Oriente". Infine, sto alle sanzioni a Francesca Albanese.