Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 maggio: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
12 foto

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la tragedia dei cinque sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive, in una grotta a 50 metri di profondità. I soccorritori: "Recupero dei corpi ad alto rischio". Spazio anche al vertice tra Donald Trump e Xi Jinping, da cui emergono "rischi di guerra" su Taiwan e "intesa" su Hormuz. Poi, l'intervento di Mario Draghi sull'Europa: "Ora dobbiamo difenderci da soli"

Cronaca: Ultime Gallery

Kate Middleton in Emilia, le immagini del secondo giorno di visita

Cronaca

Si è conclusa la visita della principessa in Emilia Romagna, nel suo primo viaggio all'estero...

12 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

Il confronto al Senato di Giorgia Meloni con le opposizioni sui temi economici, il viaggio di...

16 foto

Kate Middleton a Reggio Emilia, le immagini della visita. FOTO

Cronaca

La principessa del Galles è nella città famosa nel mondo per i suoi asili modello, per una visita...

15 foto
Britain's Catherine, Princess of Wales waves as she arrives at Reggio Emilia town hall during a two-day visit in Italy, on May 13, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / POOL / AFP)

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

L'Hantavirus domina le prime pagine dei principali quotidiani nazionali: test su una turista...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

L'Hantavirus domina le prime pagine dei principali quotidiani nazionali: crescono i casi positivi...

16 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Alimathà, la meta amata dai sub dove sono morti i cinque italiani

    Cronaca

    Alimathà, l’isola nei pressi della quale sono morti i cinque italiani dispersi durante...

    Electrolux, sindacati: “25 maggio sciopero con presidio al ministero”

    Cronaca

    I sindacati annunciano nuove mobilitazioni contro il piano da 1.700 licenziamenti e proclamano...

    Femminicidio Giada Zanola, ex compagno condannato all'ergastolo

    Cronaca

    La Corte d’Assise di Padova ha accolto la richiesta della procura e condannato all’ergastolo...