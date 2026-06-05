Torino Pride 2026, programma e percorso del corteo

Il Torino Pride torna nelle strade della città della Mole il 6 giugno, vent’anni dopo il primo Pride cittadino che si svolse nel 2006. L’appuntamento è al Parco del Valentino, con partenza alle 15:30
Torino si prepara e celebrare i diritti LGBTQIA+. Sabato 6 giugno si terrà il Torino Pride, in un anno in cui la manifestazione torinese compie vent’anni. L’edizione 2026 del Torino Pride, fa sapere il Comune, si svolgerà sotto il titolo “Venti di Lotte”, una barca spinta da forti venti, che trascinano in avanti un equipaggio eterogeneo: "figure piccole ma cariche di orgoglio, presenza e senso di appartenenza, che cercano di restituire - senza pretesa di esaustività - la molteplicità di identità che compongono la comunità LGBTQIA+". Torino il prossimo anno ospiterà inoltre l’Europride 2027, la manifestazione itinerante celebrata ogni anno in una diversa città europea.
Il percorso della parata
Il concentramento è previsto alle ore 14:30 di sabato 6 giugno, mentre la partenza della parata è fissata per le 15:30 al Parco del Valentino.
Il percorso si snoderà in corso Vittorio Emanuele II, corso Galileo Ferraris, via Cernaia, via Pietro Micca, piazza Castello, via Po. L’arrivo sarà in Piazza Vittorio, dove ci saranno i discorsi dal palco e le fasi finali della manifestazione.
Dopo il corteo, che si concluderà nella vicina piazza Vittorio, la giornata proseguirà al Centralino Club, dove si terrà il Torino Pride Official party, dalle ore 20.30 per tutta la notte.
L'accessibilità
Non mancherà la garanzia di accessibilità nell’intera parata, fanno sapere gli organizzatori: anche quest’anno, grazie alla collaborazione con il collettivo Mai Ultimi e Disability Pride, sono previste lungo il percorso delle aree di scarico sensoriale - spazi più silenziosi e protetti - e sarà presente il servizio mobile della Croce Rossa Italiana. All’arrivo in piazza, davanti al palco, sarà allestita un’area di decompressione con posti a sedere, e tutti gli interventi dal palco saranno tradotti in LIS. Per chi ha difficoltà motorie, il bus City Sightseeing di Torino sarà disponibile in testa al corteo con posti a sedere.
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