Torino Pride 2026, programma e percorso del corteo

L'accessibilità

Non mancherà la garanzia di accessibilità nell’intera parata, fanno sapere gli organizzatori: anche quest’anno, grazie alla collaborazione con il collettivo Mai Ultimi e Disability Pride, sono previste lungo il percorso delle aree di scarico sensoriale - spazi più silenziosi e protetti - e sarà presente il servizio mobile della Croce Rossa Italiana. All’arrivo in piazza, davanti al palco, sarà allestita un’area di decompressione con posti a sedere, e tutti gli interventi dal palco saranno tradotti in LIS. Per chi ha difficoltà motorie, il bus City Sightseeing di Torino sarà disponibile in testa al corteo con posti a sedere.