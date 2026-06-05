Stalattiti in valigia, austriaco fermato all'aeroporto di Cagliari

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Stalattiti in valigia, turista austriaco fermato all'aeroporto di Cagliari

Cronaca
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Le stalattiti sarebbero state asportate dalla grotta di Biddiriscottai, a Cala Gonone nel comune Dorgali (Nuoro), area ricompresa in un complesso carsico sottoposto a tutela, mentre i frammenti di quarzite proverrebbero da un sentiero situato a Samugheo (Oristano)

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Nel bagaglio a mano aveva nascosto sequestro due frammenti di stalattiti e cinque frammenti di quarzite, di diverse dimensioni. Un passeggero di nazionalità austriaca, in partenza per Vienna è stato fermato ai controlli di sicurezza dell'aeroporto di Cagliari-Elmas ed è stato denunciato per "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto". L'operazione è stata condotta dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in collaborazione con il 1/o Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Cagliari, con la collaborazione della Polizia di Stato e del personale Sogaer Security.
   

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Operazione Gdf e Agenzia dogane con supporto Polaria

Dagli accertamenti effettuati e dalle dichiarazioni rese è emerso che le stalattiti sarebbero state asportate dalla grotta di Biddiriscottai, a Cala Gonone nel comune Dorgali (Nuoro), area ricompresa in un complesso carsico sottoposto a tutela, mentre i frammenti di quarzite proverrebbero da un sentiero situato a Samugheo (Oristano). Tutti i reperti naturalistici sono stati sequestrati e sono attualmente custoditi negli uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Cagliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria. 

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