L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Attenzione mondiale sull'Hantarvirus, con alcune Regioni che mettono a punto piani di risposta di fronte all'eventuale diffusione. Leo Schilperoord, l’ornitologo olandese, “paziente zero” del focolaio di hantavirus diffuso a bordo della nave da crociera Mv Hondius e deceduto, era appassionato di birdwatching e avrebbe contratto il virus mentre cercava avvistare un raro rapace conosciuto come caracara di Darwin.

Caso Garlasco. Svelate le prove cardine che pesano sulla posizione di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi.

Tra i recenti fatti di cronaca c’è il ritrovamento della madre e dei figli scomparsi in Friuli dal 20 aprile, insieme ai loro quattro cani. La famiglia è stata ritrovata mercoledì 13 maggio, tutti e tre sono in buone condizioni di salute.

Bakari Sako, bracciante 35enne originario del Mali, è stato ucciso da quattro minorenni mentre si era fermato per prendere un caffè prima di andare al lavoro. Il gruppo lo avrebbe accerchiato, per poi ucciderlo con un oggetto appuntito senza apparente motivo.

Notizie dall’estero. Un importante membro del governo di Kiev è stato arrestato questa settimana per corruzione. L’accusa sostiene che abbia riciclato circa 10 milioni di dollari nell'ambito di un gruppo criminale organizzato, che comprendeva un altro uomo vicinissimo a Zelensky, il suo ex socio in affari Timur Mindich.

Visita di Stato a Pechino per un leader mondiale, per incontrare il presidente cinese Xi Jinping. Al centro dei colloqui, la gestione dei dazi, la rivalità strategica sull’intelligenza artificiale e i vari dossier geopolitici relativi a Taiwan e alle tensioni in Medio Oriente.

Lo spettacolo. Si conclude oggi un importante evento culturale europeo; intanto ad una star di Hollywood è stata conferita la Palma d’oro alla carriera al Festival di Cannes.

Lo sport. Un infortunio all'adduttore della coscia destra costringe un campione del tennis a rinunciare ai Roland Garros.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24