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Famiglia scomparsa in Friuli, c'è una lettera della madre

Cronaca
©Ansa

La scoperta dell'inviato di Sky TG24 che si trovava nell’abitazione del padre di Sonia Bottacchiari, la 49enne sparita insieme ai figli adolescenti lo scorso 20 aprile. Il testo del messaggio, del cui ritrovamento sono subito stati informati i carabinieri, lascia trapelare una situazione di sofferenza e profonda inquietudine

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Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita insieme ai due figli adolescenti e a quattro cani il 20 aprile scorso, è stata trovata dall’inviato di Sky TG24, all’interno dell’abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava all’interno della casa insieme all’uomo quando, riprendendo con la troupe alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, si è imbattuto nella lettera destinata al padre e scritta, evidentemente, prima di andare via. Dai contenuti del testo, emerge una situazione di profonda sofferenza e - in generale – tutta la lettera mostra toni di profonda inquietudine. Del ritrovamento sono stati avvisati i carabinieri.

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