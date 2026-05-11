Famiglia scomparsa in Friuli, il ritrovamento della lettera. VIDEO

Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa dal 20 aprile insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni, aveva lasciato una lettera al padre. A ritrovarla, mentre si trovava nell'abitazione dell'uomo, insieme a lui, l'inviato di Sky TG24 Flavio Isernia. Dallo scritto, di cui sono stati avvisati i carabinieri, emerge una "situazione di sofferenza e inquietudine". La donna il 20 è partita insieme ai figli e ai 4 cani da Castell'Arquato, nel Piacentino, in direzione Friuli, dove nei giorni scorsi è stata trovata l'auto