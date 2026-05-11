Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa dal 20 aprile insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni, aveva lasciato una lettera al padre. A ritrovarla, mentre si trovava nell'abitazione dell'uomo, insieme a lui, l'inviato di Sky TG24 Flavio Isernia. Dallo scritto, di cui sono stati avvisati i carabinieri, emerge una "situazione di sofferenza e inquietudine". La donna il 20 è partita insieme ai figli e ai 4 cani da Castell'Arquato, nel Piacentino, in direzione Friuli, dove nei giorni scorsi è stata trovata l'auto
Prossimi video
Sky TG24, Timeline, Parliamone, il tempo che brucia. Ragazzi che diventano adulti sempre prima
Cronaca
Sky TG24 Timeline, novità sul caso Garlasco
Cronaca
Famiglia scomparsa in Friuli, il ritrovamento della lettera. VIDEO
Cronaca
Scomparsi Piacenza, Sky TG24 scopre lettera della donna
Cronaca
Aizza cane contro opuscolo Pd: "Meritate d'essere sbranati"
Cronaca
Foggia, 21 arresti per omicidi, estorsioni e droga
Cronaca
Mafia foggiana, arresti per omicidi ed estorsioni
Cronaca