Foggiano, fugge all'alt dei carabinieri: muore 16enne

Tragedia nella notte a Orta Nova, nel Foggiano. Un’auto con a bordo cinque minorenni è uscita di strada dopo aver tentato di evitare un posto di blocco dei carabinieri. Nell’impatto con il guard-rail è morto un ragazzo di 16 anni. Gli altri occupanti, tra i 14 e i 16 anni, sono rimasti feriti.