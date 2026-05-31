Foggiano, fugge all'alt dei carabinieri: muore 16enne

Tragedia nella notte a Orta Nova, nel Foggiano. Un’auto con a bordo cinque minorenni è uscita di strada dopo aver tentato di evitare un posto di blocco dei carabinieri. Nell’impatto con il guard-rail è morto un ragazzo di 16 anni. Gli altri occupanti, tra i 14 e i 16 anni, sono rimasti feriti.
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