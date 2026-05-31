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Papa Leone: “Impegno per una pace giusta e duratura”

Cronaca

Durante l’Angelus in Piazza San Pietro, Papa Leone ha lanciato un appello ai leader mondiali affinché perseguano una pace “giusta e duratura”. Il Pontefice ha ricordato le popolazioni colpite dalla guerra e ha invocato scelte guidate dalla saggezza e dal dialogo.

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