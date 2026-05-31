Un bunker sotterraneo nascosto sotto un pollaio e accessibile tramite una piattaforma in cemento azionata con telecomando è stato scoperto dalla polizia a Cerignola, nel Foggiano. Cinque persone sono state arrestate. All’interno trovati circa 65 chili di marijuana e un impianto attrezzato per coltivazione, irrigazione ed essiccazione.
Prossimi video
Dogliani, bilancio positivo per la XV edizione del Festival della TV
Cronaca
Incidente mortale, minorenni sfuggono a posto di blocco
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 31 maggio, edizione delle 19
Cronaca
Molotov contro la casa del giornalista Adriano Cappellari
Cronaca
Cerignola, bunker sotto un pollaio per coltivare marijuana
Cronaca
Foggiano, fugge all'alt dei carabinieri: muore 16enne
Cronaca
Papa Leone: "Illuminare coscienze di chi può decidere pace"
Cronaca