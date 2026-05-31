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Cerignola, bunker sotto un pollaio per coltivare marijuana

Cronaca

Un bunker sotterraneo nascosto sotto un pollaio e accessibile tramite una piattaforma in cemento azionata con telecomando è stato scoperto dalla polizia a Cerignola, nel Foggiano. Cinque persone sono state arrestate. All’interno trovati circa 65 chili di marijuana e un impianto attrezzato per coltivazione, irrigazione ed essiccazione.

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