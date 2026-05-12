Delitto Garlasco, gli audio del soliloquio di Andrea Sempio

Sono le 15.50 del 14 aprile 2025. Andrea Sempio parla da solo in auto, dopo aver ascoltato un podcast sul delitto di Garlasco. Circa tre minuti e mezzo dopo questo soliloquio sulla sua auto sale un'amica. Il tono e il volume della voce cambiano.

Consapevole o no di essere intercettato, per gli investigatori le parole bisbigliate da Andrea Sempio valgono una confessione e rappresentano uno degli elementi di prova a suo carico insieme, tra gli altri, all'impronta 33 e alle tracce biologiche trovate sulle unghie di Chiara. Tutto materiale probatorio su cui la difesa di Andrea Sempio, con i suoi consulenti, sta lavorando così da poter depositare entro le prossime due settimane sei consulenze da contrapporre punto su punto a quelle della procura di Pavia. In queste ore poi l'indagato si trova a Roma con i suoi legali. Anche per la difesa di Alberto Stasi - che definisce molto grave il quadro di presunta corruzione emerso dalle indagini del 2017 su Sempio - intanto sono giorni di studio e di lavoro, in previsione di una richiesta di revisione del processo che almeno nelle intenzioni dovrebbe arrivare già prima dell'estate.

Non è escluso che la difesa di Stasi possa presto incontrare la Procuratrice generale di Milano, che intanto potrebbe chiedere ulteriori atti ai pm di Pavia prima di decidere se presentare una richiesta di revisione del processo di Garlasco.