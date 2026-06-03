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Roma, donna supera la transenna per raggiungere il Papa

Cronaca

Mercoledì 3 giugno, una donna sembra aver scavalcato le transenne in Piazza San Pietro mentre Papa Leone attraversava la folla a bordo della papamobile per salutare le persone riunite in occasione dell’udienza generale in Vaticano. La donna è stata allontanata dal personale di sicurezza e il pontefice ha proseguito il suo giro tra la folla prima di rivolgersi ai fedeli dall’altare al centro della piazza.

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