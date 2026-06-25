Torino celebra San Giovanni: 50mila in piazza

Torino ha festeggiato San Giovanni con una grande partecipazione popolare: quasi 50mila persone hanno affollato piazza Vittorio tra dj set, musica e spettacoli. Non sono mancate le polemiche per i fuochi d’artificio, giudicati da molti cittadini meno coinvolgenti del previsto, tra ritardi e assenza del tradizionale "gran finale".