Viareggio, preso il telefonista delle truffe agli anziani

Un 27enne ricercato dal giugno 2025 è stato arrestato dai carabinieri a Viareggio mentre passeggiava con la famiglia. L’uomo è accusato di 42 episodi di estorsione e truffa aggravata ai danni di anziani in diverse città italiane. Secondo gli investigatori telefonava alle vittime simulando arresti, denunce o gravi emergenze familiari per convincerle a consegnare denaro e gioielli.