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Viareggio, preso il telefonista delle truffe agli anziani

Cronaca

Un 27enne ricercato dal giugno 2025 è stato arrestato dai carabinieri a Viareggio mentre passeggiava con la famiglia. L’uomo è accusato di 42 episodi di estorsione e truffa aggravata ai danni di anziani in diverse città italiane. Secondo gli investigatori telefonava alle vittime simulando arresti, denunce o gravi emergenze familiari per convincerle a consegnare denaro e gioielli.

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