Foggia, minorenne aggredito da un gruppo di quattro giovani

L'aggressione è scaturita da una discussione verbale

La vittima avrebbe ricevuto calci e pugni al viso e alla testa e un pugno in pieno volto che gli ha provocato una ferita profonda, medicata con 16 punti di sutura, e la rottura degli occhiali. "Ho paura che possa accadermi di nuovo" dice il 17enne. "Mio figlio è stato vittima di una brutale aggressione per difendere un suo amico - spiega all'ANSA il papà Luca, agente di polizia penitenziaria - Era in piazza Mercato con alcuni amici. Lui ed un altro ragazzo si sono allontanati per recarsi a prendere da bere in un bar poco distante, quando un gruppo di giovani ha apostrofato con insulti l'amico di mio figlio". A quel punto sarebbe nata una discussione verbale culminata con "un pugno in pieno volto a mio figlio, che gli ha provocato una ferita enorme. - continua il padre del ragazzo - L'amico si è allontanato per raggiunge gli altri componenti del gruppo e mio figlio è stato ulteriormente aggredito da altri ragazzi con calci e pugni. Solo la sua prontezza ha evitato conseguenze più gravi alla testa, perché è riuscito a schivare i colpi con le braccia".