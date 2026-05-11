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Omicidi di mafia ed estorsioni a imprenditori a Foggia, arresti e perquisizioni

Cronaca

Operazione congiunta diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e dalla Procura della Repubblica di Foggia con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Eseguite dalla Squadra Mobile di Foggia 18 misure cautelari personali per molteplici episodi estorsivi ai danni di imprenditori foggiani, realizzati con metodo mafioso e al fine di agevolare la mafia foggiana e le sue batterie

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Tre arresti per tre omicidi, due tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per molteplici episodi di estorsione ai danni di imprenditori foggiani, realizzati con metodo mafioso e al fine di agevolare la mafia foggiana e le sue batterie. E' in corso un'operazione congiunta, diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e dalla procura di Foggia, con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. 18 le misure cautelari eseguite dalla Squadra Mobile di Foggia.

Gli arrestati

Tra gli arrestati dalla Sisco di Bari e dalla Squadra Mobile di Foggia due esponenti di spicco della mafia garganica per il duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella avvenuto ad Apricena il 20 giugno del 2017. Fermato dalla Squadra Mobile di Foggia e dal Nucleo Operativo del Reparto Operativo dei carabinieri di Foggia il presunto autore dell'omicidio di Stefano Bruno e del duplice tentato omicidio di Saverio e Pasquale Bruno  avvenuti a Foggia il 29 aprile scorso. In corso vasta attività di perquisizioni e di controlli del territorio da parte delle forze dell'ordine.

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