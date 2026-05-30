Il malore dopo pranzo

Secondo una prima ricostruzione, dopo pranzo alcuni dei ragazzi della squadra sarebbero entrati in acqua. Quando il quindicenne ha accusato il malore, i compagni hanno dato subito l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca di Finale Ligure, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Il ragazzo militava nella under 15 dell'Olimpic Saluzzo. La società sportiva ha espresso il proprio cordoglio per l’accaduto. Per i calciatori è stato organizzato il rientro a casa. Una famiglia del posto ha messo a disposizione un alloggio per consentire ai genitori del quindicenne di restare in Liguria per il tempo necessario.