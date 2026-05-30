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Finale Ligure, 15enne muore dopo un malore nella piscina di un campeggio

Cronaca

Il ragazzo, residente a Verzuolo, si trovava in un campeggio della provincia di Savona. Era in Liguria insieme alla squadra di calcio giovanile in cui giocava

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Un ragazzo di 15 anni, residente a Verzuolo, in provincia di Cuneo, è morto oggi dopo aver accusato un malore mentre si trovava nella piscina di un campeggio a Finale Ligure, in provincia di Savona. Il quindicenne era nella località ligure insieme alla squadra di calcio giovanile in cui giocava.

Il malore dopo pranzo

Secondo una prima ricostruzione, dopo pranzo alcuni dei ragazzi della squadra sarebbero entrati in acqua. Quando il quindicenne ha accusato il malore, i compagni hanno dato subito l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca di Finale Ligure, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Il ragazzo militava nella under 15 dell'Olimpic Saluzzo. La società sportiva ha espresso il proprio cordoglio per l’accaduto. Per i calciatori è stato organizzato il rientro a casa. Una famiglia del posto ha messo a disposizione un alloggio per consentire ai genitori del quindicenne di restare in Liguria per il tempo necessario.

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