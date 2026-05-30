L'indagine, avviata dopo alcune segnalazioni ricevute dai militari dell'Arma della stazione del comune dell'hinterland, riguarda abusi recentissimi e prosegue per ricostruire l'intero quadro delle presunte condotte. Gli inquirenti sospettano che il docente, trentenne, possa aver molestato altri quattro bambini oltre ai due per cui ieri è finito in carcere

Un maestro di terza elementare, in servizio in una scuola pubblica nel Milanese, è stato arrestato ieri in flagranza di reato con l'accusa di aver compiuto abusi su due bambini. Ad intervenire, dopo un'ora di lezione, sono stati i carabinieri su delega della pm Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli, Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante, di circa 30 anni, è accusato di violenza sessuale su più minori. Gli inquirenti sospettano che possa aver molestato altri quattro bambini oltre ai due per cui ieri è finito in carcere. L'indagine, avviata dopo alcune segnalazioni ricevute dai militari dell'Arma della stazione del comune dell'hinterland, riguarda abusi recentissimi e prosegue per ricostruire l'intero quadro delle presunte condotte.