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Maestro di terza elementare arrestato per abusi su due alunni nel Milanese

Cronaca
©Ansa

L'indagine, avviata dopo alcune segnalazioni ricevute dai militari dell'Arma della stazione del comune dell'hinterland, riguarda abusi recentissimi e prosegue per ricostruire l'intero quadro delle presunte condotte. Gli inquirenti sospettano che il docente, trentenne, possa aver molestato altri quattro bambini oltre ai due per cui ieri è finito in carcere

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Un maestro di terza elementare, in servizio in una scuola pubblica nel Milanese, è stato arrestato ieri in flagranza di reato con l'accusa di aver compiuto abusi su due bambini. Ad intervenire, dopo un'ora di lezione, sono stati i carabinieri su delega della pm Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli, Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante, di circa 30 anni, è accusato di violenza sessuale su più minori. Gli inquirenti sospettano che possa aver molestato altri quattro bambini oltre ai due per cui ieri è finito in carcere. L'indagine, avviata dopo alcune segnalazioni ricevute dai militari dell'Arma della stazione del comune dell'hinterland, riguarda abusi recentissimi e prosegue per ricostruire l'intero quadro delle presunte condotte.

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