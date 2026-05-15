Avellino, consigliere usava carta carburante comunale per la sua auto

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Avellino, consigliere utilizzava la carta carburante del Comune per rifornire la sua auto

Cronaca
©Getty

L'amministratore è accusato di peculato dalla Procura di Benevento., che contesta un danno erariale di alcune centinaia di euro. Nei confronti dell'indagato è stato disposto l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria 

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Un consigliere comunale di Pietradefusi, in provincia di Avellino, è indagato per peculato continuato dalla Procura di Benevento, competente per territorio. Nei suoi confronti i carabinieri hanno eseguito la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria disposta dal Gip del Tribunale.

Il danno erariale contestato ammonta ad alcune centinaia di euro

Le indagini dei carabinieri, coordinate dal procuratore, Nicola D'Angelo, hanno accertato che l'amministratore avrebbe utilizzato sistematicamente la scheda carburante in dotazione all'auto di servizio della Polizia municipale per rifornire la propria auto privata. Il danno erariale contestato è stato quantificato in alcune centinaia di euro. Nel corso dell'interrogatorio preventivo, l'indagato ha fornito la sua spiegazione dei fatti che i successivi accertamenti hanno dimostrato infondata. 

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